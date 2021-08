Biedronka rozdaje piwo. Oferta 12+12 gratis ważna jeden dzień

13 sierpnia klienci Biedronki będą mogli ponownie skorzystać z promocji na piwo 12+12 gratis, dzięki której zyskają dodatkowy tuzin butelek w prezencie.

Biedronka rozdaje piwo. Oferta 12+12 gratis ważna jeden dzień, fot. shutterstock

Do sklepów sieci Biedronka wraca promocja na piwo, także to bezalkoholowe. Tylko w piątek, 13 sierpnia tego roku, klienci sieci będą mogli ponownie skorzystać z promocji na piwo 12+12 gratis, dzięki której zyskają dodatkowy tuzin butelek w prezencie. Promocja będzie dostępna we wszystkich sklepach sieci w Polsce z kartą Moja Biedronka.

Biedronka rozdaje nawet 12 piw

Promocją objęte będą trunki popularnych marek, takich jak: Żywiec, Somersby, Heineken, Desperados, Corona, Carlsberg, Beck’s oraz Lech Free. Przy zakupie 24 butelek wybranych piw, od ceny łącznej zakupów zostanie naliczony rabat o wartości 12 najtańszych butelek.

Jeśli produkty są w tej samej cenie, zniżka obejmie 12 z nich, a rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane butelki. Piwa będzie można kupić w butelkach o różnych pojemnościach: 0,33l, 0,5l lub 0,58l.

- Promocja 12+12 gratis na piwa w butelkach topowych marek to jedna z tych, które nieustannie cieszą się rosnącą popularnością wśród klientów naszej sieci. Widzimy, że z promocji chętnie korzystają osoby o różnych preferencjach, dlatego zapewniamy szeroką ofertę piw lagerów, importowanych, smakowych i bezalkoholowych - mówi Marta Walkiewicz, kupiec w sieci Biedronka, odpowiedzialna za ofertę piwa.

Promocja ważna z kartą Moja Biedronka obowiązuje w godzinach otwarcia sklepów sieci tylko w piątek, 13 sierpnia 2021 r. lub do wyczerpania zapasów.