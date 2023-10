Biedronka polubiła gratisy. Sieć ostro promuje swoje promocje z darmowymi produktami. Sprawdziliśmy okazje w nowej gazetce.

Sprawdzamy promocje w Biedronce; fot. PAP/Leszek Szymański

Zaczęło się w Biedronce. Szaleństwo cenowe

W promocji jest schab wieprzowy bez kości - 1 kg za 11,99 zł. Obowiązuje limit - 6 kg na kartę Moja Biedronka. Oferta ważna jest w sklepach bez lady mięsnej.

Olej rzepakowy Wielkopolski 1l kosztuje 5,69 zł przy zakupie dwóch butelek. Obowiązuje limit dzienny - 4 opakowania na kartę Moja Biedronka. Czekoladki Merci 250g kosztują 13,99 zł przy zakupie dwóch opakowań.

Banany na wagę można kupić w Biedronce za 2,49 zł/kg, a winogrona jasne - 4,99 zł/kg.

Jednodniowe promocje w Biedronce. Znów jest GRATIS

Jednodniowe promocje to ostatnio moda wśród sieci dyskontów. Oferty charakteryzują się bardzo okazyjną ceną, ale obwarowane są datą ważności i obowiązkowym posiadaniem karty lub aplikacji lojalnościowej.

Co na okres od czwartku 5 października do soboty 7.10 przygotowała Biedronka?

Tylko w czwartek w promocji typu "1+1 gratis" dostępne są pieluchomajtki Dada Pants. Taka sama oferta obowiązuje na pastę do zębów Colgate Max White 75 ml. Tego dnia w ofercie z jednym gratisem można kupić również bułeczki mleczne Pano 400g (limit - 2 op.) oraz ciastka HIT 220g. We wszystkich przypadkach obowiązuje limit dzienny - 2 opakowania.

Tylko w piątek 6.10 w ofercie "1+1 gratis" można dostać łososia marynowanego w plastrach Marinero 120g i chusteczki higieniczne 120 sztuk. W przypadku tych produktów limit dzienny także wynosi 2 opakowania.

Także w piątek w ofercie "6+6 gratis" będzie można kupić piwo Tyskie w puszce 500 ml oraz oranżadę Hellena 1,5l. Tu limit dzienny to 12 opakowań, czyli 6 można uzyskać gratis.

Tylko w sobotę 7 października oferta "1+1 gratis" będzie obowiązywać na: płyn do WC Domestos 1l, wszystkie kosmetyki Adidas, kawę Dallmayr 500g oraz ser żółty Światowid 250g. We wszystkich przypadkach obowiązuje limit dzienny - 2 opakowania.

Biedronka - piwo za mniej niż 2 zł

W specjalnej promocji można kupić także inne marki piw.

Tym razem objęły one m.in. markę Somersby, której produkty (tylko w butelkach) oferowane są w ramach akcji "4+2 gratis". Smaki można dowolnie mieszać. Limit dzienny to 24 sztuki, czyli max 8 gratis na kartę Moja Biedronka. Akcja obowiązuje od 2 do 7 października.

Obowiązuje także promocja "18+2 gratis" na piwo Harnaś Jasne Pełne w butelce zwrotnej 500 ml. To oznacza, że przy zakupie 20 butelek, klient zapłaci za jedną 2,15 zł.

Obniżoną cenę mamy również na piwo marki własnej Biedronki. Kustosz Lager w półlitrowej puszce kosztuje 1,99 zł przy zakupie 4-paku oraz 1,89 zł jeśli klient zdecyduje się na dwa 4-paki, czyli 8 sztuk.

