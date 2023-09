Klienci, którzy w poniedziałek, 4 września, zrobią zakupy za min. 69 zł z kartą Moja Biedronka, tylko w tym dniu od godziny 12.00 będą mogli odebrać specjalną książkę edukacyjną w ramach najnowszej akcji lojalnościowej – Gangu Mocniaków. Po tym terminie książka będzie dostępna w cenie regularnej 6,99 zł.

Gang Mocniaków w Biedronce; fot. mat.pras.

Gang Mocniaków w Biedronce. Jak otrzymać książkę za darmo?

Tradycyjnie na zakończenie wakacji do Biedronki wkroczyli bohaterowie kultowej akcji lojalnościowej z maskotkami w roli głównej. Jedenastu przedstawicieli Gangu Mocniaków zachęca do dbania o zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną. Dodatkowo maskotki reprezentujące produkty z 5 różnych kategorii mobilizują najmłodszych do wspólnej nauki i zabawy w książce edukacyjnej "Baw się i naklejaj z Mocniakami", w której za pomocą quizów, zadań i kolorowanek dzieci dowiedzą się, jakie supermoce może dać właściwie skomponowana dieta oraz poznają triki na zachowanie w niej balansu. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, książkę będzie można odebrać za darmo tylko w dniu 4.09, od godziny 12.00 za zrobienie zakupów w Biedronce z kartą Moja Biedronka min. za 69 zł. Przy tej akcji promocyjnej obowiązuje limit – klient może odebrać 1 książkę gratis.

Ale to nie jedyna pozycja wydawnicza, którą można zdobyć w ramach kultowej akcji lojalnościowej sieci Biedronka. Jak co roku kampanii towarzyszą książki. W tej edycji będzie ich aż 5, autorstwa Pauliny Płatkowskiej i wszystkie, poza zabawnymi opowieściami o charakterze edukacyjnym, dotyczącymi jedenastki bohaterów Gangu Mocniaków, zawierają ciekawostki żywieniowe, przygotowane we współpracy z dietetykami. Pierwsza część pt. „Gang Mocniaków. Witamina formę trzyma” jest już odbierana przez klientów Biedronki. Książkę można zdobyć po uzbieraniu 15 naklejek. Jest ona też dostępna w sprzedaży w cenie regularnej 14,99 zł.

Gang Mocniaków w Biedronce. Najpopularniejsze maskotki. Jak je zdobyć?

Ale głównymi bohaterami najnowszej akcji lojalnościowej są oczywiście maskotki. Na dzień 04.09 najczęściej odbieraną zabawką jest Krem Krzyś, tuż za nim plasuje się Chleb Henio i Awokado Adaś. Aby odebrać maskotkę za darmo, należy zebrać 60 naklejek. Ci, którzy nie będą mogli się doczekać na swojego pluszaka, mogą odebrać go wcześniej, już po uzbieraniu 30 naklejek w niższej cenie 24,99 zł. Każdego członka gangu można też kupić w cenie regularnej za 49,99 zł. Odbiór Mocniaków i książek jest możliwy do 2.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Jedną naklejkę klient może odebrać za każde 69 zł wydane na zakupy w sklepie Biedronka od 28.08 do 18.11.2023 r. Dodatkowe naklejki zdobywa się za zakupy zrealizowane w tej kwocie przy użyciu karty Moja Biedronka, zakup warzywa lub owocu lub artykułu z oferty "Mocny wybór", czy zakup przynajmniej jednego produktu z oferty specjalnej za minimum 10 zł za każde wydane 69 zł. Dodatkową naklejką jest też promowane prawidłowe rozwiązanie quizu w aplikacji Biedronka po dokonaniu zakupów za 69 zł zrealizowanych z użyciem karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.

