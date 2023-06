Od poniedziałku 12 czerwca obowiązują nowe promocje w gazetce handlowej sieci Biedronka. Wśród przecenionych produktów znalazły się: piwo, wędliny, ser, olej i lody.

Biedronka - nowe promocje w gazetce handlowej; fot. shutterstock.com

W poniedziałek się zacznie. Promocje w Biedronce

Część promocji z gazetki będzie obowiązywać tylko od poniedziałku do środy (14 czerwca). W tym okresie promocją zostanie objęty na ser żółty w plastrach Światowid 500 g. Za opakowanie klient zapłaci 9,89 zł. Limit dzienny to 2 opakowania na kartę Moja Biedronka.

Wszystkie produkty Alrpo będą dostępne w promocji typu "drugi, tańszy produkt za złotówkę". Limit dzienny - sześć produktów (maks. trzy za złotówkę) na kartę Moja Biedronka.

Promocją zostało Objęte także piwo Warka Export w puszce 500ml. Przy zakupie 6-paka cena jednego opakowania to 1,99 zł. Limit dzienny to 24 opakowania na kartę lojalnościową.

Za kilogram polskich pomidorów malinowych klienci zapłacą 6,99 zł, a ogórka gruntowego - 4,99 zł. 6,99 zł to cena kilograma świeżego uda lub podudzia z kurczaka.

Biedronka. Znów to zrobili

Część promocji Biedronki będzie obowiązywać do soboty (17 czerwca). Wśród nich jest akcja na wszystkie lody familijne Grycan 500 ml lub 1100 ml z 70-procentowym upustem. Taki rabat klient otrzyma na drugi, tańszy produkt.

Przez cały tydzień 50 proc. taniej będzie też kosztować drugi, tańszy produkt z kategorii "wszystkie soki, smoothies i lemoniady Vital Fresh".

W tym czasie obowiązywać będą także promocje na parówki z szynki marki własne 250g (3,49 zł za 1 op. przy zakupie dwóch; limit dzienny - 6 op.) oraz polędwicę sopocką 140g (3,99 zł za 1 op. przy zakupie dwóch). W bliźniaczej promocji jest także olej Kujawski 1l (7,49 zł za 1 op. przy zakupie dwóch, limit dzienny - 4 butelki).

Do soboty będzie obowiązywać także promocja na batony Prince Polo XXL (50g). Ich cena to 1,19 zł za opakowanie przy zakupie czterech. Limit dzienny to 12 opakowań na kartę Moja Biedronka.

