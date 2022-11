Biedronka jako pierwsza rozpoczęła Black Week już tydzień temu, oferując klientom sklepu online Biedronka Home dziesiątki produktów elektronicznych, gospodarstwa domowego i tekstylnych. W tym tygodniu każdy klient sklepów stacjonarnych sieci w całym kraju będzie miał dostęp do wielu atrakcyjnych produktów oferowanych przez sieć z okazji Black Week.

Biedronka rozpoczyna tydzień wyprzedaży /fot. Shutterstock

Kiedy promocje w Biedronce?

W najbliższych dniach produkty będą dostępne w Biedronce w atrakcyjnych promocjach 1+1 gratis (z kartą Moja Biedronka). I tak w poniedziałek 21.11 w tej promocji kupimy wszystkie produkty marki Nivea oraz marki Finish (do zmywania), we wtorek 22.11 koncentrat do płukania tkanin Silan oraz wszystkie produkty Linda (mydła i mydła w płynie), a w środę 23.11 wszystkie produkty Gillette oraz pieluchy i pieluchomajtki z linii Dada.

Promocja na owoce

Dodatkowo szczególne okazje zakupowe w Biedronce będą dotyczyć m. in. pomarańczy i mandarynek (tańsze odpowiednie o 31 proc. i 32 proc. z kartą MB, do soboty 26.11.), pizzy mrożonej Giuseppe – drugi produkt 70 proc. taniej z kartą MB, do soboty 26.11., czekolady Milka (różne rodzaje) – drugi produkt 48 proc. taniej z kartą MB do soboty 26.11. a także wszystkich kosmetyków Garnier, L’Oreal, Elseve i Fructis – drugi produkt o 50 proc. taniej do soboty 26.11.

Oferta na produkty przemysłowe

Black Week Biedronka zakończy mocnym akcentem promocyjnym poprzez możliwość zakupu artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek oraz zabawek w ofercie 2+1, gdzie najtańszy produkt będzie gratis (maksymalnie 9 produktów na kartę Moja Biedronka dziennie). Ta promocja będzie obowiązywała w dniach 24-26.11.

Oferta Biedronki jest atrakcyjna na co dzień, ale w ramach Black Week nasi klienci znajdą jeszcze więcej wyjątkowych okazji. Wiele produktów będzie dostępnych w bardzo dobrych cenach, dlatego warto odwiedzić w tym tygodniu sklep sieci Biedronka, aby na własne oczy przekonać się, że zakupy u nas to ciąg niecodziennych promocji dających wiele oszczędności, co w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważne. - Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka

