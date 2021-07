Biedronka rozszerza asortyment wegańskich kosmetyków

Do oferty ekologicznych kosmetyków sieci Biedronka dołącza seria wegańskich sztyftów do twarzy marki NIQUI, dostępnych w poręcznych opakowaniach niezawierających mikroplastiku.

Biedronka rozszerza asortyment wegańskich kosmetyków. Fot. Tupungato / Shutterstock.com

Na rynku znajduje się coraz więcej propozycji naturalnych produktów dostępnych w opakowaniach bez lub ze zmniejszoną zawartością plastiku. Znajdziemy je również w ofercie sieci Biedronka, do której od 22 lipca dołącza nowość – sztyfty NIQUI uzupełniające ofertę ekologicznych kosmetyków do letniej pielęgnacji.

Są wegańskie, bazują na naturalnych ekstraktach i znajdują się w opakowaniach niezawierających mikroplastiku. Linia zawiera cztery warianty produktów dostosowanych do potrzeb każdego typu cery. Wśród nich znajdują się:

- nawilżające serum do twarzy AGAWA, które nie tylko nawilża, ale także wygładza i zmiękcza skórę dzięki zastosowaniu estrów jojoba,

- oczyszczająca maseczka do twarzy WĘGIEL nawilża, wygładza oraz skutecznie oczyszcza skórę z sebum, pyłków czy pozostałości innych kosmetyków,

- rozświetlające serum do twarzy ARBUZ działa rewitalizująco i rozświetlająco, a dodatek kwasu hialuronowego zapewnia nawilżenie,

- kojące serum do twarzy OGÓREK odświeża i dodaje blasku, natomiast zastosowanie soku z aloesu działa kojąco.

Wszystkie produkty dostępne są w poręcznym sztyfcie, który umożliwia szybką i prostą aplikację.

Biedronka rozwija ofertę beauty

Biedronka sukcesywnie rozwija swoją ofertę beauty, stawiając na produkty dobre dla skóry i przyjazne planecie. Spośród nich można wymienić kosmetyki marki BeBeauty, takie jak m.in. szampony w butelkach pozyskanych w 100% z recyklingu, płyny micelarne, maski do twarzy na biodegradowalnej tkaninie czy dostępną w stałym asortymencie wegańską linię aloesową certyfikowaną przez Viva.

W stałej ofercie Biedronki można również znaleźć wegańskie mydła w kostce Linda w opakowaniach bez mikroplastiku, a także chusteczki dla dzieci DADA na włókninach biodegradowalnych bez zawartości plastiku.