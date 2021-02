Biedronka rozszerza e-zakupy z Glovo o kolejne cztery miasta

W styczniu w 75 procentach transakcji w sklepie internetowym Biedronki znajdowały się produkty z kategorii owoce i warzywa. Wzrost zainteresowania kupowaniem naturalnych produktów z tej grupy jest widoczny nie tylko w e-sklepie, ale również w sklepach stacjonarnych sieci. W 2020 roku w porównaniu z 2019 r. najbardziej wzrosła w nich sprzedaż: sałaty, kapusty, papryki, czosnku, grzybów, bananów, winogron i melonów.

Sklep internetowy Biedronki działa już we wszystkich stolicach polskich regionów i największych polskich metropoliach. Ogółem zamówienia możemy składać w 31 miastach. Klienci Biedronki mają dostęp online do ponad 2000 produktów najwyższej jakości w codziennie niskich cenach, które oferowane są w sklepach stacjonarnych, w tym do produktów najświeższych i mrożonych, dostarczanych w specjalnych opakowaniach termicznych.

- Zakupy online mogą być alternatywą szczególnie dla osób, które powinny unikać odwiedzania sklepów. Dodatkowo bardzo cieszy nas fakt, że produkty najzdrowsze, czyli warzywa i owoce stają się dla wielu naszych klientów niezwykle istotnym elementem codziennego pożywienia. Dodanie kolejnych czterech miast do naszej oferty to najlepszy dowód na to, że klienci Biedronki polubili ten sposób zakupów - mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny sieci Biedronka.

Dostawy są kompletowane przez doświadczonych pracowników sieci i realizowane przez kurierów Glovo w 31 miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie, Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Płocku, Lublinie, Białymstoku, Gliwicach, Chorzowie, Sosnowcu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Tychach, Częstochowie i Bytomiu. Od teraz także w Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach i w Opolu. Zamawianie przez Glovo jest wygodne także z uwagi na brak limitów wagowych dostawy. Zamówienia można składać w godzinach 10-22.30, natomiast w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu jeszcze wcześniej, bo od 8:00.

E-zakupy w sklepie internetowym Biedronki dają również klientom możliwość dokonywania zamówień i odbioru zakupów w niedziele niehandlowe. W najbliższą niedzielę, 7 lutego, zakupy przy użyciu aplikacji Glovo będą dostępne w 16 miastach: Gdyni, Gdańsku, Olsztynie, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Chorzowie, Bydgoszczy, Szczecinie, Sopocie.