Najbliższe dni wakacji to ostatni dzwonek na skompletowanie szkolnej wyprawki dla swoich pociech. Biedronka zaprasza na zakupy 27.08 podczas wakacyjnej niedzieli handlowej. Z okazji zbliżającego się początku roku szkolnego sieć przygotowała atrakcyjne promocje na artykuły papiernicze i akcesoria szkolne, a także specjalną ofertę 4+4 gratis.

Biedronka rozszerza ofertę materiałów szkolnych

Promocja na produkty szkolne

Biedronka przygotowała specjalną promocję, która umożliwi wracającym z wakacji zakup produktów szkolnych jeszcze taniej. W ramach oferty 4+4 gratis, przy zakupie 8 artykułów promocyjnych, 4 najtańsze z nich będą za połowę ceny. Z promocji wyłączone są jedynie papier ksero, książki, lunch boxy i bidony.

Niedziela handlowa w Biedronce

Zakupy wyprawki szkolnej w sklepach sieci będą możliwe również w najbliższą niedzielę handlową, 27 sierpnia. Ponad 2800 sklepów będzie otwartych tego dnia przynajmniej do godziny 22:00, a 160 z nich nawet do 23:00. Dodatkowo 2 placówki w Warszawie, przy ul. Kruczej 50 i Dolnej 3 będą czynne całodobowo. Pełna lista aktualnych godzin otwarcia sklepów sieci Biedronka dostępna jest na stronie www.biedronka.pl/pl/sklepy.

Akcja voucherowa w Biedronce

Co więcej, klienci, którzy do końca sierpnia odwiedzą sklepy Biedronki będą mogli wziąć udział w specjalnej akcji voucherowej. Wystarczy, że zrobią zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, a otrzymają voucher na 10, 15 lub 25 złotych do wykorzystania na kolejne zakupy w ciągu 3 następnych dni handlowych. Skorzystanie z vouchera jest zależne od zrobienia zakupów za minimalną kwotę odpowiednio do wartości vouchera.

Aby zrealizować voucher za 10 złotych należy zrobić zakupy za minimum 99 zł, za 15 zł – zakupy za minimum 149 zł, natomiast aby zrealizować voucher na 25 zł, wartość zakupów musi wynieść minimum 249 zł. W aukcji voucherowej obowiązują standardowe wyłączenia (usługi, alkohol, papierosy, produkty żywienia początkowego).

