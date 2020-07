Euromonitor: W FMCG kluczowe będzie dotarcie do konsumentów ze starszego pokolenia

Biedronka rozszerza ofertę zakupów na odległość wprost z dostarczeniem pod drzwi i ułatwia klientom zakupy. Mogą liczyć nie tylko na szybką, ale i darmową dostawę do domu, jeżeli na zakupy wydadzą co najmniej 199 zł. Jeśli zakupy zmieszczą się w przedziale 150-198,99 zł kupujący zapłacą za dowóz 5,99 zł. Jeśli wydadzą w Biedronce między 50 a 149,99 zł dostawa będzie kosztować 9,99 zł, a za doręczenie zakupów wartych poniżej 50 zł klienci zapłacą 12,99 zł.



- Dodatkowo od teraz można wybierać z dwóch tysięcy produktów dostępnych w sklepach sieci: od świeżych owoców i warzyw zaczynając na produktach mrożonych, co jest nowością, kończąc. Produkty mrożone są dostarczane klientom w specjalnych torbach, gwarantujących zachowanie jakości. Poprzez aplikację Glovo można także nabywać produkty oferowane w ramach akcji tematycznych Biedronki, np. tygodnia azjatyckiego, włoskiego lub portugalskiego - mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

Średni czas dostawy po dokonaniu zamówienia wynosi obecnie 45 minut. Niemal wszystkie zamówienia realizowane są w czasie krótszym niż godzina. Sklep internetowy Biedronki jest otwarty również w niedziele niehandlowe, co oznacza, że zakupów przy użyciu aplikacji Glovo można dokonywać każdego dania. Nie ma limitu wagowego ani cenowego dostawy.

Zakupy w Biedronce poprzez aplikację Glovo dostępne są w 21 polskich miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Płocku, Lublinie, Białymstoku, Gliwicach, Chorzowie, Sosnowcu, Zielonej Górze i w Rzeszowie.



