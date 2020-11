Biedronka rozszerza sieć sklepów w woj. kujawsko-pomorskim

Biedronka w Zbicznie

Nowy sklep sieci Biedronka w Zbicznie powstał w nowoczesnym formacie sieci i spełnia wysokie standardy, które wyróżniają najnowsze placówki sieci. Posiada 30 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 3 kasy tradycyjne. Powierzchnia sali sprzedaży wynosi ok. 500 m2. Jest podzielona na odrębne strefy produktowe, co ułatwia szybkie odszukanie tego, czego potrzebują klienci.

Przemyślane ustawienie produktów w sklepie to nie tylko kwestia wygody, ale dodatkowa gwarancja świeżości, o którą dbają Świeżoznawcy – pracownicy sieci trzymający pieczę nad jakością warzyw, owoców czy wędlin. Szeroki wybór wędlin, kiełbas czy serów oferuje lada tradycyjna. To uzupełnienie oferty produktów pakowanych (zarówno mięs, jak i artykułów nabiałowych). Dzięki temu, klienci mogą kupić dokładnie taką ilość produktu, jakiej potrzebują. Sklep w Zbicznie 142C jest czynny od poniedziałku do soboty od 6:00 do 23:30.



- Chcemy być jeszcze bliżej lokalnych społeczności, oferując mieszkańcom produkty wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Dlatego otwieramy placówki sieci Biedronka w Zbicznie i Górznie. Zaprojektowaliśmy je tak, by zakupy były niezwykle wygodne. Zapraszam do odwiedzenia nowych placówek sieci Biedronka i przekonania się, jak przyjemne są zakupy w naszych nowoczesnych, przyjaznych i bezpiecznych sklepach - mówi Maciej Solecki, menedżer ds. marketingu operacyjnego w sieci Biedronka

Biedronka w Górznie

Placówka Biedronki przy ul. Nowe Osiedle 2 w Górznie to obiekt wolnostojący posiadający salę sprzedaży o powierzchni ok. 650 m2, 4 kasy tradycyjne i wygodny parking dla zmotoryzowanych klientów dysponujący 41 miejscami (w tym 1 miejsce przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami).

W środku zostały wydzielone strefy z pieczywem, owocami i warzywami oraz kosmetykami. Oznaczone są moduły z artykułami promocyjnymi. Na odwiedzających czeka również lada tradycyjna, w jej ofercie można znaleźć około 100 rodzajów wędlin, serów oraz mięs. Istnieje też możliwość hermetycznego zapakowania produktów i mielenia mięsa. Na miejscu można przygotować świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Sklep w Górznie jest czynny od poniedziałku do soboty od 6:00 do 23:30, a w niedziele handlowe od 7:00 do 20:00.



Obie placówki są przyjazne środowisku ze względu na zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED oraz zamontowaniu regałów chłodniczych wykorzystujących gaz CO2.

