Biedronka rozszerza współpracę z Glovo. Zakupy z dostawą w kolejnych 14 miastach

Po dużych metropoliach, czas na miejscowości turystyczne i mniejsze ośrodki. Dzięki współpracy z Glovo klienci Biedronki w kolejnych 14 miastach otrzymają możliwość zrobienia zakupów w aplikacji z dostawą bezpośrednio pod drzwi.

Autor: AK

Data: 11-05-2022, 16:55

Biedronka i Glovo rozpoczynają współpracę w kolejnych 14 miastach/ fot. mat. prsowe

Turystyczne Zakopane i Kołobrzeg a także Nowy Targ, Zabrze, Lubin, Wodzisław Śląski, Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębie-Zdrój, Gniezno, Kalisz, Sieradz, Piotrków Trybunalski i Bełchatów – to nowe miejscowości, w których od 11 maja br. klienci Biedronki mogą bez wychodzenia z domu skorzystać z oferty sieci.

Poprzez aplikację Glovo oferowane są te same produkty, co w sklepach stacjonarnych, w tych samych cenach. Dostawa zakupów wartych powyżej 250 zł kosztuje 4,99 zł, a kurier dowiezie je pod drzwi naszego mieszkania w czasie jednej godziny od złożenia zamówienia poprzez aplikację.

Biedronka udostępnia usługę Glovo w nowych miastach

- Biedronka chce być jeszcze bliżej swoich klientów, dlatego w ramach współpracy z Glovo rozszerzamy listę sklepów, z których będziemy dostarczać im produkty. Dwa lata temu zaczęliśmy działać w największych miastach jak Warszawa czy Kraków, ale chcemy aby jak najwięcej obszarów na terenie kraju zostało objętych usługą zakupu online i dostawy zakupów. Dzięki temu kupujący zyskają możliwość skorzystania z oferty Biedronki w sposób jaki jest dla nich najbardziej komfortowy – komentuje Kamila Frąckowiak-Jankowski, starsza menedżerka ds. rozwoju biznesu e-commerce food w sieci Biedronka.

- Wizją Glovo jest zapewnienie mieszkańcom miast wszystkiego, czego potrzebują w szybki i łatwy sposób. Oznacza to wygodę, dzięki szybkiej dostawie do domu. To jeden z najszybciej rozwijających się trendów konsumenckich. Razem z Biedronką chcemy ułatwić zakupy w Polsce w kolejnych 14 miastach. I na tym się nie zatrzymamy -mówi Jacek Kubicki, Commercial Manager w Glovo.

Sklep internetowy Biedronki działa od kwietnia 2020 roku. Tę usługę Biedronka zapewniała dotąd razem z Glovo w 49 polskich miastach – m. in. we wszystkich stolicach województw. Obecnie już w 63 miastach na terenie kraju.

Biedronka i q-commerce

Dodatkowo od października 2021 r. w wybranych miastach Polski działa usługa q-commerce Biek, dzięki której zakupy z Biedronki znajdą się w naszym domu w ekspresowym czasie 15 minut. Biek odpowiada już za ponad 20 proc. zamówień e-commerce Biedronki.

W tym roku w sklepie internetowym Biedronki klienci najczęściej sięgali m. in. po: banany, świeży filet z piersi kurczaka, jaja z wolnego wybiegu Moja Kurka, pomidory malinowe polskie, paprykę, świeżego łososia Marinero, masło Mleczna Dolina czy po ser gouda Światowid i szynkę/polędwicę sądecką.