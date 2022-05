Biedronka rozwija sieć w Poznaniu. Co klienci będą mogli kupić taniej?

19 maja Biedronka otwiera 67. sklep sieci w Poznaniu. Będzie można w nim kupić m.in. produkty do przygotowania takich potraw jak kaczka po poznańsku, pyry z gzikiem, kluchy na łachu czy szagówki ze skwarkami.

Autor: oprac. OW

Data: 19-05-2022, 12:13

Biedronka rozwija sieć w Poznaniu, fot. shutterstock

Biedronka rozwija sieć w Poznaniu

W nowym sklepie sieci Biedronka przy ul. Strzeszyńskiej 25 w Poznaniu zastosowano ekologiczne rozwiązania m.in. oświetlenie LED oraz wykorzystujące gaz CO2 regały chłodnicze. Dzięki tym krokom, obiekt będzie bardziej przyjazny dla środowiska.

W nowym sklepie znalazła się także m.in. piekarnia, dzięki której przez cały dzień klienci będą mogli kupić ciepłe pieczywo i bułki, a także słone i słodkie przekąski.

Na sali sprzedaży o powierzchni 750 m2 znajduje się sześć kas samoobsługowych oraz trzy kasy tradycyjne. Przy sklepie dostępny jest również parking, oferujący zmotoryzowanym klientom 66 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki powstaniu nowej Biedronki zatrudnienie znajdzie 15 osób.

Wnętrze nowego sklepu sieci Biedronka w Poznaniu.

Biedronka w Poznaniu. Co można kupić taniej?

Ofertą promocyjną objęte zostaną wybrane rodzaje mięsa, np. kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin czy schab wieprzowy Kraina Mięs. W specjalnej cenie od 19 do 21 maja lub do wyczerpania zapasów będzie można kupić też m.in. pomidory, papier toaletowy czy ser żółty Gouda Światowid.

W dniach od 19 do 21 maja we wszystkich sklepach sieci Biedronka, obowiązywać będzie promocja na artykuły przemysłowe, tekstylia, książki i zabawki. Przy zakupie dwóch produktów (z kartą Moja Biedronka) klient otrzyma drugi, tańszy z nich za 50% ceny (limit dzienny na kartę Moja Biedronka to 3 produkty objęte rabatem).

Biedronka w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 25 będzie czynna od poniedziałku do soboty w godz. 6:00-23:30. W niedziele handlowe, nowy sklep sieci będzie można odwiedzić w godz. 9:00–20:00.