Biedronka rusza z cyklem podcastów nt. wychowania dzieci

„Mamy na to sposób” to nowy podcast sieci Biedronka, stworzony przez markę Dada, który poprowadzi Justyna Nagłowska, dziennikarka i reżyserka.

Autor: oprac. OW

Data: 09-05-2022, 13:41

Biedronka rusza z podcastami nt. wychowania dzieci, fot. shutterstock

Biedronka i Dada ruszają z podcastem

„Mamy na to sposób” to nowy podcast sieci Biedronka, stworzony przez markę Dada, który poprowadzi Justyna Nagłowska, dziennikarka i reżyserka, prywatnie mama dwóch nastolatek i dwuletniego synka. W każdym odcinku prowadząca i dwójka gości z rodzicielskim doświadczeniem poruszą aktualne tematy i trendy, podrzucą wskazówki dotyczące wychowania dziecka oraz odpowiedzą na nurtujące rodziców pytania.

Pierwszy odcinek jest dostępny na platformach streamingowych od 9 maja. Wśród poruszanych tematów znajdą się m. in. zagadnienia związane z wychowaniem dziecka z troską o naturę, prawem dzieci do stawiania granic czy rolą snu, ale też tematy dotyczące samych rodziców - rodzicielska rywalizacja, depresja poporodowa i powrót do pracy.

Osiem odcinków o rodzicielstwie

- Aby być bliżej rodziców, postanowiliśmy wystartować ze skierowanym do nich podcastem. Ideą tego projektu, który realizujemy po raz pierwszy, jest wsparcie w rodzicielstwie i możliwość poszerzenia wiedzy dzięki udziałowi ekspertów. Stawiamy na nowoczesną komunikację, dostosowaną do tempa współczesnego życia. Mamy nadzieję, że możliwość wysłuchania rozmów w trakcie spaceru z dzieckiem lub jazdy samochodem, zostanie doceniona przez rodziców - mówi Aleksandra Surdyk-Kaptur, starszy menedżer ds. marketingu w sieci Biedronka.

Cykl podcastów „Mamy na to sposób” to osiem odcinków. Nowe epizody będą pojawiać się regularnie co 2 tygodnie na platformach podcastowych: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oraz na YouTube.