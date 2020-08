Biedronka rusza z kolejną akcją maskotkową. Nadchodzi Gang Fajniaków

Biedronka wprowadza do stałej oferty kolejne bezcukrowe napoje pod marką własną Go Bio

Bohaterów jest dziesięcioro. Dziewięcioro to postaci jednoznacznie pozytywne, a jedna ma nieco trudniejszy charakter. Wszystkie Fajniaki pomogą najmłodszym w dbaniu o piękno kraju i planety, a ich rodzicom – we wspieraniu polskiej gospodarki.

Gang Fajniaków to: Chmurka Celinka, Słońce Sonia, Kropla Ksenia, Drzewo Dobromir, Foka Frania, Jarzębina Julka, Piesek Piotruś, Dąb Dyzio, Ważka Wiola i ten, który niekoniecznie służy przyrodzie: Smog Stefek. W czwartek, 27 sierpnia, poznają je dzieci z całej Polski, a Fajniaki mają szansę szybko zostać kulturowym fenomenem, na miarę swoich uroczych poprzedników: Świeżaków i Słodziaków.

- Kontynuujemy zapoczątkowaną wiele lat temu dbałość o właściwą rolę warzyw i owoców w diecie najmłodszych i aktywne wspieranie polskiej gospodarki, kładąc przy tym silny nacisk na przyrodę, przy jednoczesnym utrzymaniu formy edukacji poprzez zabawę. To wartości kluczowe dla naszej sieci. Także dlatego, że oznaczają wspólne działanie dla tworzenia dobra i lepszego jutra. Za sprawą akcji „Gang Fajniaków” chcemy podzielić się tymi wartościami z najmłodszym pokoleniem i jego rodzicami. Fajniaki w przystępny sposób pokazują dzieciom, że ekologia jest ważna, odkrywanie przyrody uczy i jest piękne, a wszyscy możemy przy tym pomagać we wzmacnianiu polskiej gospodarki - mówi Beata Jankowiak, dyrektorka działu marketingu sieci Biedronka i członkini zarządu sieci.

Gang Fajniaków to dziesięć pluszowych maskotek, z których każda ma inną supermoc, zawsze związaną z ekologią. Ich kolekcję można powiększać przy uzbieraniu odpowiedniej liczby naklejek, przyznawanych za zakupy w Biedronce. Fajniaka można wziąć ze sobą do domu za darmo w zamian za 60 uzbieranych naklejek. Przy 40 naklejkach – można go kupić za 19,99 zł. Jedna naklejka przyznawana jest za każde wydane w sklepie 50 zł.

Warto wiedzieć, że sieć promuje zakup niektórych produktów, przyznając za nie dodatkowe naklejki. W tym roku przy jednorazowych zakupach za 50 zł można otrzymać aż 5 naklejek, a dzięki temu jeszcze szybciej zdobyć wymarzonego pluszaka.