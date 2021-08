Biedronka rusza z ogólnopolską zbiórką używanych ubrań

12 sierpnia przed wybranymi sklepami Biedronka pojawią się kontenery. Właśnie wtedy rusza ogólnopolska zbiórka używanych ubrań, zainicjowana przez markę Vanish i realizowana wspólnie z siecią sklepów Biedronka.

Biedronka rusza z ogólnopolską zbiórką używanych ubrań, fot. materiały prasowe

- Dzięki zbiórce każdy z nas będzie miał szanse na podarowanie drugiego życia zalegającej w szafach odzieży oraz wsparcie działań Fundacji Dziko, działającej na rzecz ratowania dzikich rzek w Polsce. Każdy 1 kg przekazanej odzieży to 1 zł dla fundacji - informuje Biedronka.

Biedronka pomaga chronić dzikie rzeki

Niepotrzebne, ale nadające się do użytku ubrania można przynieść w dniach 12.08 – 8.09.2021 do jednego z 500 biorących udział w akcji sklepów sieci Biedronka w całej Polsce (pełna lista dostępna w załączniku) i wrzucić do specjalnie oznakowanego, różowego kontenera z logo Vanish. Każdy 1 kg zebranych ubrań zgodnych z regulaminem to 1 zł na rzecz Fundacji Dziko, która pomaga chronić dzikie rzeki w Polsce, mające kluczowe znaczenie dla ekosystemu.



- Dzikie rzeki to życie, bezpieczeństwo i czysta woda. Dzikie rzeki, w przeciwieństwie do uregulowanych, pomagają zmniejszyć skutki suszy, bo dzięki starorzeczom, rozlewiskom, mokradłom i bogatej roślinności, dłużej zatrzymają wodę niż rzeki uregulowane. Zmniejszają skutki powodzi, bo jak gąbka potrafią przyjąć nadmiar wody. Jeśli dodamy do tego zdolność do samooczyszczania okaże się, że pod nosem płynie nam czyste złoto. Ale to złoto samo się nie ochroni. Dlatego jako Fundacja Dziko, będziemy walczyć o zachowanie dzikich rzek i edukować na temat ich niesamowicie pozytywnego wpływu na nasze życie - mówi Łukasz Długowski, prezes fundacji Dziko.

Podczas zbiórki oddać można przede wszystkim niepotrzebne, ale w dobrym stanie i czyste ubrania – damskie, męskie i dziecięce, a także tekstylia domowe – obrusy, pościele, zasłony. Wszystkie rzeczy poddane zostaną segregacji - odzież spełniająca warunki regulaminu zostanie wprowadzona na rynek dóbr z drugiego obiegu lub poddana recyclingowi. To już kolejna inicjatywa, w której marka Vanish i Biedronka - największa sieć detaliczna w Polsce łączą siły, aby propagować świadome decyzje zakupowe oraz proekologiczne postawy.

Biedronka zebrała ponad 40 ton odzieży

- Biedronka działa na polskim rynku już od 25 lat i nieustannie wspiera inicjatywy, które są blisko lokalnych społeczności i pozwalają zmieniać codzienność na lepsze. Już po raz drugi jesteśmy partnerem akcji organizowanej przez markę Vanish. W 2019 roku wspólnie zainspirowaliśmy Polaków do oddania niepotrzebnych ubrań i zebraliśmy ponad 40 ton odzieży, dzięki czemu udało nam się wesprzeć aż 500 potrzebujących rodzin. Wiemy, że także troska o środowisko to wartość bliska wielu klientom naszej sieci, dlatego mamy nadzieje, że odwiedzą oni jeden z 500 sklepów Biedronka, by wspólnie z nami wesprzeć dziką przyrodę w Polsce - mówi Antoni Płuciennik, kupiec w sieci Biedronka.

- Vanish to marka, w której DNA od początku istnienia wpisana jest troska o ubrania. Cieszymy się, że dzięki wsparciu sieci Biedronka już kolejny raz możemy zaangażować lokalne społeczności w akcję, której celem jest podarowanie drugiego życia ubraniom i wsparcie działań fundacji Dziko na rzecz ratowania dzikich rzek w Polsce - mówi Katarzyna Krzyżewska, marketing manager marki Vanish.