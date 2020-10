Biedronka rusza ze specjalną ofertą dla seniorów

Od 15 października w sklepach, drogeriach oraz w aptekach będą obowiązywać godziny dla seniorów - od 10.00 do 12.00. Jak sieci handlowe się do tego przygotowują? Biedronka w trosce o bezpieczeństwo seniorów zachęca ich do dokonywania zakupów w godzinach im dedykowanych specjalną ofertą Platynowe Rabaty.