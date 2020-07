Biedronka rusza ze sprzedażą ubrań i lalek z logo Barbie

„Możesz być, kim chcesz, możesz stylizować się na różne sposoby, ważne, żebyś pozostała sobą!” - to przesłanie towarzyszy pojawieniu się wakacyjnej oferty ubrań i dodatków marki Barbie w sklepach sieci Biedronka. Wprowadzając do swoich sklepów tę wyjątkową kolekcję, sieć zachęca nastolatki oraz kobiety z całej Polski do kreowania własnego stylu, zabawy modą oraz do wyrażania własnej indywidualności.



- Kolekcja przygotowana wspólnie z firmą Mattel jest dla nas niezwykle istotna. Dzięki niej już 30 lipca na półki sklepów w całej Polsce trafi kolekcja ubrań i dodatków z licencją marki oraz lalki Barbie. Jako największa sieć handlowa w Polsce nawiązujemy współpracę z markami, które reprezentują i promują tożsame dla nas wartości, takie jak odwaga, różnorodność oraz indywidualność - mówi Kinga Papiernik, dyrektor kategorii non-food w sieci Biedronka.

Wśród produktów dostępnych w sklepach znajdą się licencjonowane ubrania z logo Barbie, takie jak: t-shirty (24,99 zł/szt.), leginsy lub szorty (24,99 zł/szt.), stroje kąpielowe (34,99 zł/szt.), piżamy (29,99 zł/ szt.) czy bielizna (17,99 zł/opak.). Wśród oryginalnych dodatków znaleźć będzie można plażowe koce (34,99 zł/szt.) oraz pościel (59,90 zł/komplet), a dla miłośniczek porządku – małe oraz duże planery (9,99 zł lub 19,99 zł/szt.) idealne na wakacyjne podróże.

Najmłodszym sieć Biedronka zaproponuje trzy modele lalek Barbie z kolekcji Fashionistas, które zachęcą dziewczynki do eksperymentów modowych! Lalki Barbie w sklepach sieci będzie można kupić za 34,99 zł/sztukę.



- Biedronka, jako największa sieć handlowa w Polsce, wciąż stara się urozmaicać swoją ofertę produktową. W tym roku po raz pierwszy nawiązaliśmy tak szeroką współpracę z firmą Mattel i w jej wyniku wprowadziliśmy do naszej oferty produkty z kolekcji Barbie x Biedronka. Dzięki współpracy z cenionymi markami wciąż poszerzamy nasz asortyment produktów i dbamy o to, aby trafiały one w gusta jak najszerszego grona konsumentów - mówi Olga Limanowska, kupiec odpowiedzialna za ofertę Barbie w sieci Biedronka

Ofercie Barbie x Biedronka towarzyszy kampania marketingowa, która startuje 27.07 w Internecie na platformie Player, Facebooku i na Instagramie we współpracy z influencerkami, które odważnie eksperymentują z własnym stylem. Ich zadaniem jest zachęcenie miłośniczek mody do wyrażania indywidualności i eksperymentów modowych razem z marką Barbie. Efekty tych działań już niedługo będzie można znaleźć w social mediach pod hasztagiem #mojstylzbarbie.

Produkty z kolekcji Barbie x Biedronka będą dostępne w sklepach Biedronka w całej Polsce od 30 lipca do 12 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.