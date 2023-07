Handel

Biedronka skokowo zwiększyła sprzedaż. "Sieć wzrośnie o kolejnych 130-150 sklepów"

W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa Jeronimo Martins wydała łącznie na inwestycje 459 mln euro. Aż 43 proc. przeznaczono na rozwój sieci Biedronka - czytamy w raporcie finansowym spółki.