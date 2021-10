Biedronka sprzedaje batony Ewy Chodakowskiej z różową wstążką

Od 14 października we wszystkich sklepach Biedronki będzie dostępne 150 tys. sztuk batonów BeRaw z różową wstążką, z których 10% dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczone dla fundacji „OnkoCafe Razem lepiej”.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 13-10-2021, 13:54

Biedronka sprzedaje batony Ewy Chodakowskiej z różową wstążką, fot. materiały prasowe

Batony Ewy Chodakowskiej z różową wstążką

Biedronka dołącza do ogólnopolskiej akcji #ThinkPink. W jej ramach, od 14 października we wszystkich sklepach sieci będzie można kupić limitowany baton BeRaw z symboliczną różową wstążką. 10% dochodu ze sprzedaży produktu trafi do fundacji „OnkoCafe Razem lepiej”, wspierającej walkę z rakiem piersi w Polsce.

WHO ogłosiła, że rak piersi jest obecnie najbardziej powszechnym na świecie. Mimo tego, świadomość choroby wydaje się być nadal niewystarczająco wysoka. Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że średnio 41,8 na 100 tys. Polek zmarło w 2020 roku na ten rodzaj nowotworu, a liczby te z roku na rok rosną. Celem akcji #ThinkPink, której partnerem jest sieć Biedronka, jest więc podniesienie świadomości kobiet w kwestii profilaktyki choroby oraz zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych.

Biedronka wspiera kobiety w walce z rakiem piersi

- Biedronka włącza się w inicjatywy wspierające kobiety i chce wykorzystać zasięg, z jakim docieramy codziennie do 4 mln naszych klientów. Przez akcję #ThinkPink chcemy zwrócić uwagę na rosnący problem raka piersi w Polsce i zachęcić wszystkie kobiety do regularnych badań, a także pomóc tym, które zmagają się z tą trudną chorobą - mówi Jacek Załęski, kupiec odpowiedzialny za wprowadzenie do sprzedaży batonów BeRaw.

Motywem przewodnim akcji #ThinkPink w 2021 roku jest międzypokoleniowość, która zwraca uwagę na fakt, że rak piersi dotyka kobiety w różnym wieku. Nie jest to choroba, na którą cierpią wyłącznie starsze kobiety, dlatego też profilaktyka na każdym etapie życia jest kluczowa. To ona zwiększa szanse na wczesne wykrycie nowotworu, a co za tym idzie na jego pokonanie.

#ThinkPink to kolejne z wielu działań Biedronki na rzecz wsparcia kobiet w Polsce. Sieć włączyła się m.in. w walkę z ubóstwem menstruacyjnym realnie wspierając kobiety, których sytuacja materialna nie pozwala na zapewnienie odpowiednich środków higienicznych, uruchomiając program „Razem zacznijmy okres zmian”, w którym za zakup wybranych artykułów menstruacyjnych można było otrzymać voucher o wartości tych zakupów do wykorzystania na dowolne produkty lub pomoc kobietom w potrzebie.

Akcja potrwa w sklepach sieci Biedronka od 14 do 20 października lub do wyczerpania zapasów.