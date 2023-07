Handel

Biedronka sprzedaje już produkty szkolne

Autor: oprac. JS

Data: 31-07-2023, 15:30

Chociaż wakacje w pełni, to Biedronka już teraz wprowadza do swojej oferty produkty szkolne. Na sklepowe półki sieci trafiły m.in. długopisy, ołówki, flamastry, kredki, farby i pędzle, plastelina, plecaki a także dziesiątki zeszytów do wyboru. Oferta jest dostępna w sklepach stacjonarnych oraz w e-sklepie Biedronka Home.

Biedronka wystartowała ze sprzedażą produktów szkolnych. / fot. materiały prasowe