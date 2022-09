W sklepach sieci Biedronka pojawiły się automaty, które umożliwiają zakup opasek monitorujących stan zdrowia. Pierwsze z nich ekonomista Rafał Mundry zauważył już w ubiegły weekend. Czy to oznacza, że Biedronka powróci do prób otwarcia sklepów w niedziele?

Biedronka sprzedaje medyczne bransoletki. Czy to wystarczy, aby otworzyć sklepy w niedziele?/ fot. A. Bujara, PAP

„Solidarność” mówi jasno: absolutne nie dla handlu w niedziele. Tymczasem Biedronka nawiązała współpracę z firmą produkującą opaski służące do teleopieki medycznej.

Czy to oznacza, że – jak wcześniej pisaliśmy – Biedronka stanie się placówką medyczną i jej sklepy będą otwarte w niedziele? Jak mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, jest to niemożliwe i niezgodne z prawem.

Czy Biedronka będzie placówką medyczną?

Przede wszystkim handel możliwy jest w placówkach medycznych. Prawo nie przewiduje jednak otwarcia placówek handlowych sprzedających artykuły lub usługi medyczne. W świetle prawa Biedronka jako podmiot nie świadczy usług medycznych, sprzedaje jedynie sprzęt, który umożliwia świadczenie takich usług innym podmiotom, niezależnie od otwarcia sklepów.

Ujmując rzecz obrazowo – Biedronka jest jedynie pośrednikiem umożliwiającym świadczenie usług medycznych, podobnie jak np. firmy sprzedające telefony komórkowe. Osoby, które korzystają z tych telefonów mogą wzywać pomoc, np. poprzez numery alarmowe, dzwonić do lekarza, szpitala czy po straż pożarną. Nie oznacza to jednak, że salony operatorów komórkowych są w tę pomoc w jakikolwiek sposób zaangażowane.

Solidarność: nie róbmy z przepisów parodii

O to, czy Biedronka może - poprzez wprowadzenie do sprzedaży opasek służących do monitorowania osób chorych, starszych i wzywania pomocy - otworzyć sklepy w niedziele, zapytałam Alfreda Bujarę.

Uważam, że nie. Handel zgodnie z prawem uruchomić można w zakładach leczniczych, dla osób, których stan zdrowia wymaga opieki całodobowej lub całodziennej. To w placówkach zajmujących się takimi osobami można prowadzić działalność handlową, nie odwrotnie. Nie można robić parodii i SOR-u z Biedronki - mówi stanowczo przedstawiciel „Solidarności”.

