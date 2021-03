Biedronka sprzedaje testy na obecność przeciwciał Covid-19

Test pozwala wykryć, czy badana osoba wytworzyła przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu Covid-19. Test jest prosty w użyciu: do badania używa się małej próbki krwi, a czas oczekiwania na wynik to tylko ok. 10 minut. A jego dokładność wynosi 98,3%.

Przedstawiciele sieci Biedronka zapewniają, że to bezpieczny, przebadany produkt.