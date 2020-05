Biedronka: Sprzedaż LFL w I kw. wzrosła o ponad 11 proc.

Zysk netto j.d. grupy Jeronimo Martins spadł w pierwszym kwartale 2020 roku o 44 proc. do 35 mln euro - podała spółka w raporcie. Przychody grupy wzrosły w pierwszym kwartale 2020 roku o 11 proc. do 4,72 mld euro. EBITDA wyniosła 309 mln euro, co oznacza spadek o 0,4 proc. rdr.

Jeronimo Martins chce obecnie przeznaczyć na wypłatę dywidendy 30 proc. zysku z 2019 roku wobec wcześniej zapowiadanych 50 proc. Na wypłatę dywidendy ma trafić 130,1 mln euro, czyli 0,207 euro na akcję.

W środę JM zapowiedziało, że pandemia koronawirusa dotknie wszystkie sieci i wycofało się z planów prezentowanych w lutym 2020 roku.



W lutym JM zakładał m.in otwarcie w Polsce ponad 100 nowych sklepów Biedronka netto, z czego około 60 proc. w standardowym formacie, a pozostałe sklepy miały być mniejsze.