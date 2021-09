Biedronka startuje z drugą edycją akcji Dobra Torba

Nie marnuję, bo dobrze przechowuję – pod takim hasłem 23 września br. startuje druga edycja akcji Dobra Torba. W jej ramach w sklepach sieci Biedronka pojawią się specjalne papierowe torby wspierające Banki Żywności, do których trafi 20 gr ze sprzedaży każdej z nich.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 23-09-2021, 12:02

Biedronka startuje z akcją Dobra Torba. / fot. materiały prasowe

Oprócz bezpośredniego wsparcia Banków Żywności w postaci 20 gr od każdego sprzedanego egzemplarza „Dobrej Torby” sieć Biedronka przygotowała specjalną stronę internetową. Wchodząc na www.biedronka.pl/dobratorba klienci będą mogli dowiedzieć się jak przechowywać żywność, tak aby najdłużej zachować jej przydatność do spożycia i tym samym ograniczyć jej marnowanie. Dowiedzą się m.in. czy pieczywo lepiej jest przechowywać w materiałowych, czy w papierowych woreczkach. Czy ogórek lepiej jest schować do lodówki, czy zostawić na wierzchu. Dowiedzieć się tego będzie można również bezpośrednio z grafik zamieszczonych na „Dobrej Torbie”.

Biedronka stawia na zero waste

- Właściwe przechowywanie ma ogromny wpływ nie tylko na to jak długo produkty są świeże i bezpieczne do spożycia, ale często także na to, czy będą mniej lub bardziej smaczne. Cieszymy się, że dzięki tegorocznej odsłonie akcji „Dobra Torba” możemy nie tylko wesprzeć Banki Żywności, ale także wesprzeć naszych klientów w tym, by mogli dłużej cieszyć się zdrowym i smacznym jedzeniem oraz przyczynić się do zmniejszenia jego marnowania - powiedziała Karolina Błońska, starsza menedżerka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w sieci Biedronka

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Akcja sieci Biedronka i Federacji Polskich Banków Żywności nawiązuje do przypadającego na 29 września Międzynarodowego Dnia Świadomości na Temat Strat i Marnotrawstwa Żywności. Dobra Torba to wspólna inicjatywa Biedronki i Federacji Polskich Banków Żywności.