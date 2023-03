Usługa „Płać kartą i wypłacaj” z kartą Mastercard® pozwala na wypłatę gotówki przy okazji dokonywania zakupów. Sieć Biedronka uruchamia ją właśnie w 2 tysiącach swoich placówek na terenie całego kraju.

W grudniu u.br. w wybranych sklepach Biedronki prowadzony był pilotaż tego programu. Jego wyniki, a także zainteresowanie klientów sieci tą usługą spowodowało, że od 20 marca będzie ona dostępna w znacznie większej liczbie placówek.

Z usługi można skorzystać podczas zakupów w sklepach sieci, za które płatność realizowana jest kartą Mastercard. Wypłata gotówki jest dopuszczalna już przy transakcjach zakupu powyżej 1 zł, ale w kasie sklepu musi znajdować się odpowiednia ilość gotówki. Płacąc za zakupy kartą Mastercard należy poinformować kasjera o zamiarze wypłaty pieniędzy.

Niezależnie od kwoty zakupów, należy podać kasjerowi kwotę wypłaty i włożyć lub przyłożyć kartę do terminala. Dla bezpieczeństwa wypłata jest zawsze zabezpieczona kodem PIN do karty, a minimalna kwota wypłaty wynosi 50 zł. Kwota wypłaty zostanie dodana do wartości zakupu - mówi Lidia Stegenta-Głowala, dyrektor ds. operacji finansowych w sieci Biedronka