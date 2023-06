Od ponad 5 lat Biedronka notuje wzrosty w zakresie sprzedaży owoców, sięgające od 4 do 11 proc. Jak wskazują zebrane przez sieć liczby, od 2018 roku owocem, który najczęściej trafia do koszyków klientów jest banan.

Biedronka stawia na owoce. Trzy hity sprzedaży, fot. shutterstock

Poziom sprzedaży bananów jest stale wysoki

W ofercie Biedronki w ciągu roku można znaleźć ponad 100 gatunków świeżych owoców i warzyw. Które z nich najlepiej się sprzedają?

Średni roczny poziom sprzedaży bananów jest stale wysoki, a w ciągu ponad 5 lat (od początku 2018 r. do czerwca br.) klienci Biedronki kupili ponad 820 milionów kilogramów tego kiedyś egzotycznego, a dzisiaj powszechnie dostępnego smakołyku.

Klienci Biedronki wybierają jabłka z polskich sadów

Na drugim miejscu owocowego podium plasują się jabłka z polskich sadów (ponad 350 mln kg) oraz pomarańcze (ponad 280 mln kg). Zaraz za podium znalazły goniące pomarańcze mandarynki (ponad 270 mln kg) i arbuzy (ponad 230 mln kg). W koszykach zakupowych z logo Biedronki często lądują także cytryny, jasne winogrona i kiwi.

Banany to także najczęstszy wybór klientów Biedronki bez względu na porę roku. Latem kupują ich średnio 32 mln kg, jesienią ponad 35 mln kg, zimą prawie 40 mln kg, natomiast wiosną rekordowe ponad 44 mln kg. W tym okresie, wśród ulubionych owoców kupujących, znajdują się także jabłka. W okresie od 21 marca do 20 czerwca do koszyków klientów trafia średnio ponad 25 mln kg różnych rodzajów tego owocu.

Na trzecim miejscu znajduje się natomiast kiwi, które w tym sezonie jest sprzedawane średnio w ponad 19 mln sztuk (tu klienci sięgają po pojedyncze owoce, kiwi nie jest sprzedawane na kilogramy). Pozostałe pozycje w zestawieniu zajmują truskawki i borówki amerykańskie.

Biedronka: jakie owoce klienci kupują zimą?

Latem klienci zdecydowanie stawiają na orzeźwienie. Dlatego sięgają po arbuzy (prawie 28 mln kg) oraz jasne winogrona (ponad 13 mln kg). W sezonie jesiennym popularnymi owocami wśród kupujących są cytrusy. Od 23 września do 21 grudnia sprzedaje się średnio ponad 20 mln kg mandarynek i około 14 mln kg pomarańczy.

Zimą natomiast, w rankingu ulubionych owoców można znaleźć różnego rodzaju polskie jabłka (31 mln kg), ale także pomarańcze (prawie 25 mln kg) i mandarynki (ponad 24 mln kg). W chłodniejsze, krótsze dni często sięgamy także po kiwi – jesienią jest to średnio ponad 9 mln sprzedanych sztuk, zimą ponad 22 mln sztuk.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl