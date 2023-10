Halloween, czyli zwyczaj związany z maskaradą, jest coraz bardziej popularny w Polsce. Sieci handlowe przygotowują się do tego święta i oferują, oprócz słodyczy, przebrania, balony, dynie oraz różnego rodzaju akcesoria.

Biedronka, Stokrotka i Intermarché z ofertą na Halloween. Fot. shutterstock Alexander Raths

Halloween to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych.

Halloween na dobre zagościło w polskich kalendarzach. 31 października organizowane są przyjęcia, na których można spotkać duchy, czarownice, mumie, wampiry czy zombie.

Jaką ofertę na Halloween 2023 przygotowały Biedronka, Stokrotka oraz Intermarché?

Biedronka: kapelusz czarownicy i inne rekwizyty

Z Biedronką od 9.10 można przygotowywać się do obchodów Halloween. Na sklepowych półkach klienci znajdą wszystko, czego potrzeba do przystrojenia domu czy zorganizowania halloweenowej, przebieranej imprezy. W Biedronce dostępne są pojedyncze akcesoria, jak np. kapelusz czarownicy czy opaska na głowę dla dzieci i dorosłych w cenie 14,99 złc, a także różne rodzaje rekwizytów i przebrań na Halloween Party w cenie 19,99 zł.

Hitem są maski – od postaci z popularnych filmów po kultowe potwory z dużego ekranu dla dzieci i dorosłych w cenie 9,99 zł za sztukę. W ofercie znalazły się też liczne akcesoria do dekoracji domów, które mogą zaskoczyć gości i sąsiadów, m.in. pajęczyny, balony, wiaderka na cukierki w kształcie czaszek w cenie 12,99 zł czy wiszące kościotrupy lub dmuchane dynie o wysokości ok. 1,23 m w cenie 21,99 zł. Oferta obowiązuje do 21.10.2023 lub do wyczerpania zapasów.

Intermarché: Cukierek albo psikus

- W sklepach Intermarché z okazji Halloween proponujemy klientom bogaty wybór słodyczy, którymi będzie można obdarować dzieci w halloweenowy wieczór w ramach akcji „Cukierek albo psikus”. Do nabycia są cukierki na wagę i w opakowaniach, mieszanki, czekoladki i żelki w atrakcyjnych cenach - informuje Tomasz Walczak, Dyrektor Marketingu Intermarché.

Stokrotka: słodycze w halloweenowej odsłonie

– Stokrotka przygotowała specjalną propozycję produktów na Halloween. W ofercie rozpoczynającej się wraz z nową gazetką (26 października) dostępne są słodycze w halloweenowej odsłonie. Dodatkowo na wybrane produkty z tej kategorii zaplanowana została specjalna promocja. W Stokrotce będzie można również skomponować swoją mieszankę słodkości, dzięki cukierkom dostępnym na wagę. W ofercie naszej sieci nie zabraknie również halloweenowych ozdób i kojarzącej się z tym świętem dyni, z której przygotować można wyjątkowe dekoracje i dania – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

