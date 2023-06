W gazetce promocyjnej sieci Biedronka ogłoszono promocje na popularne produkty. Od 19 czerwca można kupić taniej m.in. łopatkę wieprzową, nektarynki, ogórki oraz wybrane słodycze.

W tej sieci kupimy taniej mięso, nektarynki, ogórki oraz słodycze. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Promocje w Biedronce. Co kupimy taniej?

W Biedronce od 19 czerwca kupimy w obniżonej cenie łopatkę wieprzową bez kości pakowaną próżniowo Kraina Mięs. Kosztuje ona 11,99 za 1 kg. Cena przed obniżką wynosiła 16,99 zł za kg. Oferta jest ważna od 19 do 21 czerwca. Limit dzienny to 6 kilogramów na kartę Moja Biedronka. Oferta dostępna jest w sklepach, które nie mają lady mięsnej.

Nektarynki na wagę kosztują w Biedronce 8,99 za 1 kg. Przed obniżką kosztowały 18,99 zł. Oferta jest ważna od 19 do 21 czerwca. Sieć handlowa oferuje też w promocji ogórki szklarniowe na wagę, które kosztują 2,95 zł za 1 kg. Przed obniżką można je było kupić w cenie 7,99 za kg. Oferta jest ważna od 19 do 21 czerwca.

Biedronka obniżyła cenę oleju słonecznikowego

Sieć obniżyła też cenę czekoladek Merci w opakowaniu 250 gram. Oferta jest ważna od 19 do 25 czerwca. Przy zakupie dwóch opakowań jedno z nich kosztuje 11,99 zł kg. Limit dzienny wynosi 8 opakowań na kartę Moja Biedronka.

Tańsza jest także szynka konserwowa Kraina Wędlin w opakowaniu 200-gramowym. Jeśli kupimy dwa opakowania, to cena jednego z nich wyniesie 3,99 zł. Limit dzienny to 6 opakowań na kartę Moja Biedronka. Oferta jest ważna od 19 do 25 czerwca.

Kup dwa i zapłać mniej – tak sieć reklamuje ofertę na litrowy olej słonecznikowy wyborny. Przy zakupie dwóch butelek, jedna z nich kosztuje 5,99 zł. Limit to 4 butelki na paragon.

Wszystkie wymienione wyżej produkty dostępne są w sklepach Biedronki do wyczerpania zapasów.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl