Biedronka szuka osób do pracy nad morzem

Startuje kampania rekrutacyjna adresowana do pracowników Biedronki, którzy są chętni do podjęcia zatrudnienia w miejscowości turystycznej i pogodzenia pracy z urlopem. Rok temu z pracy w nadbałtyckich miejscowościach skorzystało ok. 240 ochotników.