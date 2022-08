Biedronka szykuje sklep internetowy! Co będzie można kupić w Biedronka Home?

Autor: AK

Data: 01-08-2022, 12:50

Już niebawem wystartuje Biedronka Home – sklep internetowy największego dyskontu w Polsce. Podobnie jak sklep Lidla, który otwarty został 3 lata temu, będzie oferować klientom artykuły przemysłowe.

Biedronka szykuje sklep internetowy/ fot. mat. prasowe, smukee.pl

Sklep Biedronka Home objęty tajemnicą: jak doszło do testów?

O tym, że Biedronka ma już niemal gotowy sklep internetowy - Biedronka Home – jako pierwsza napisała redakcja Spider’s Web. Okazuje się, że sklep jest już niemal gotowy, a redakcja technologicznego serwisu miała okazję przetestować jego działanie w praktyce, mimo że projekt objęty jest tajemnicą.

Sklep Biedronki jest jeszcze w fazie testów i nie jest dostępny dla klientów.

Dostęp do niego uzyskali wyłącznie pracownicy sklepów Biedronka, którzy jako pierwsi mogą zrobić w nim zakupy i zgłosić uwagi dotyczące jego działania. Wszyscy pracownicy dostali jeden login i hasło do testowania sklepu, a jeden z naszych czytelników pracujących w Biedronce podzielił się z nami tymi danymi, za co serdecznie dziękujemy – zdradziła redakcja serwisu Spider’s Web.

Biedronka: zakupy spożywcze online na razie tylko z Glovo

Okazuje się, że na próżno szukać w nowym sklepie warzyw, mięsa czy pieczywa. Te produkty Biedronka dostarcza prosto ze sklepów za pośrednictwem Glovo: zarówno klasycznej usługi, jak i superszybkiej dostawy Biek. Co więcej sieć za pośrednictwem Glovo sprzedaje także wina, piwa i inne alkohole oraz przekąski do nich w ofercie „Piwniczka Biedronki”.

Biedronka Home: co będzie można kupić w sklepie?

Co zatem znajdziemy w sklepie internetowym Biedronki? Jak sama nazwa wskazuje – będą to artykuły do domu, przemysłowe. W skrócie można porównać ofertę Biedronki do tej, którą znaleźć można w sklepie internetowym, który Lidl otworzył na polskim rynku 3 lata temu. Co ciekawe, w internetowym sklepie Lidla w Niemczech kupić można było ostatnio nawet… samochody elektryczne.

Okazuje się, że także Biedronka nie pozostaje zamknięta na ofertę motoryzacyjną. Z doniesień Spider’s Web wynika bowiem, że kategorie, które znajdziemy w internetowej wersji dyskontu Jeronimo Martins to: Kuchnia, Dom i ogród, Elektronika, Warsztat i auto, Sport i hobby, Zdrowie i uroda, Dziecko, Kultura i rozrywka oraz Moda. Okazuje się jednak, że póki co w kategorii motoryzacyjnej nie ma praktycznie akcesoriów samochodowych.

Ogółem w sklepie znajduje się ok. 1 tys. produktów a sieć już teraz zapowiedziała, że asortyment będzie poszerzany. W sklepie dostępne będą – najprościej rzecz ujmując – wszystkie towary z kategorii non-food, które znaleźć można w tradycyjnych Biedronkach. Oferta zgromadzona będzie w jednym miejscu i dostępna w dostawą do domu.

Biedronka Home: marki, dostawa i płatności

„W sklepie można kupić zarówno produkty marek własnych, takie jak akcesoria kuchenne Smukee, sprzęt AGD Hoffen, tekstylia damskie Tom&Rose, zabawki Elefun narzędzia Niteo oraz akcesoria sportowe Seven For 7 - jak też produkty firm trzecich, takich jak Ambition, MG Home, MPM, Fiskars oraz Puccini” – przytacza informacje przekazane pracownikom Spider’s Web.

Dostawy możliwe będą na konkretny adres (domowy, biurowy) lub do automatów paczkowych. Jako dostępne formy płatności figurują póki co szybki przelew, karta płatnicza lub BLIK. W przyszłości możliwe będzie logowanie do sklepu za pomocą karty Moja Biedronka. Ta opcja umożliwi klientom zwrot towarów do 60 dni od daty zakupu.