Biedronka uruchamia pilotażową sprzedaż tygodników lokalnych

W ramach pilotażu blisko 160 sklepów sieci Biedronka w 75 miejscowościach w Polsce będzie sprzedawać jeden z 4 tygodników lokalnych. Tytuły zostały wybrane do testu po konsultacji ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych, które zrzesza największe lokalne wydawnictwa prasowe w Polsce.



- Cieszę się, że udało nam się spotkać i porozumieć z Biedronką, która była otwarta na rozmowy w sprawie dostępności gazet lokalnych. To ważny krok ze strony tej sieci handlowej. Nasi czytelnicy na pewno to zauważą i będą szukać w jej sklepach swoich ulubionych tytułów lokalnych - mówi Ryszard Pajura, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

- Chcemy sprawdzić, czy oferta prasy lokalnej jest dla naszych klientów atrakcyjna – a nie ma do tego lepszej metody niż test sprzedaży. Teraz wszystko znajduje się w rękach klientów, czytelników - mówi Grzegorz Pytko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Sklepy wybrane do pilotażu to placówki znajdujące się na obszarze regularnej dystrybucji wprowadzanych do sprzedaży tygodników lokalnych.