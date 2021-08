Biedronka: voucher o wartości 299 zł za zakup ekspresu do kawy

W ramach akcji "Żegnamy wakacje, witamy superokazje" w Biedronce we wtorek 31 sierpnia, kupując ekspres do kawy Delta Q klienci otrzymają vouchery o wartości ekspresu, do wykorzystania na zakupy w sklepach sieci.

Data: 31-08-2021, 11:01

Nowa promocja w Biedronce

Przy zakupie ekspresu marki Delta Q klienci otrzymają vouchery o jego równowartości do wykorzystania na zakupy w sieci Biedronka, na kwotę 299 zł lub 199 zł w zależności od wybranej wersji sprzętu – ze spieniaczem do mleka lub bez. Pamiętać należy, że w ramach oferty można kupić maksymalnie dwa ekspresy.

Vouchery w Biedronce

Vouchery na zakupy można wykorzystać przez cały miesiąc począwszy od środy 1 września do czwartku 30 września br. W ramach jednych zakupów (na jednym paragonie) można wykorzystać wyłącznie jeden voucher. Oferta obowiązuje wyłącznie we wtorek 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Voucher można wykorzystać wyłącznie na jednorazowe zakupy produktów za kwotę wyższą niż wartość Vouchera o co najmniej 1 zł.