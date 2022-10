Biedronka w najnowszej gazetce reklamowej wskazuje, że klienci sieci chętniej wybierają herbatę i kawę marki własnej niż produkty Jacobsa i Liptona. "Nasi klienci zawsze dokonują mądrego wyboru" - komentuje sieć.

Biedronka w najnowszej gazetce mocno podkreśla różnice między markami własnymi a produktami znanych brandów. fot. biedronka.pl

Biedronka i Lidl ścigają się w promocji marek własnych

W ostatnim czasie lektura gazetek reklamowych sieci handlowych staje się interesująca nie tylko dla poszukiwaczy promocyjnych ofert. Lidl i Biedronka za pomocą swojej "prasy" wysyłają mocny przekaz do swoich dostawców nie tylko silnie promując swoje marki własne, ale wprost zestawiając je z produktami markowymi znanych firm.

Na początku października Lidl w gazetce zestawił ceny 5 popularnych produktów porównując ceny marek własnych ze znanymi brandami, jak Nutella, Lavazza czy Kujawski z dopiskiem "Masz wybór".

Choć sieci od lat mocno promują swoje marki własne, tak otwarte porównanie cen 'private label' z produktami znanych marek należy w Polsce (jeszcze) do rzadkości - pisaliśmy w tekście Lidl zestawia ceny Nutelli i Lavazzy z markami własnymi. "Masz wybór"

Biedronka idzie śladem Lidla, a nawet krok dalej

Nie minął nawet miesiąc, a ostatnie zdanie z powyższego tekstu musimy zweryfikować. Śladem Lidla poszedł bowiem rynkowy lider. Co warte odnotowania, Biedronka zdecydowała się na mocniejszy przekaz niż jedynie porównanie produktów tej samej kategorii:

Biedronka w najnowszej gazetce mocno podkreśla różnice między markami własnymi a produktami znanych brandów. fot. biedronka.pl

Sieć nie poprzestała na zestawieniu marki własnej z popularnymi brandami - w tym wypadku w kategoriach kawy i herbaty. Biedronka poinformowała czytelników swojej gazetki, jaką popularnością cieszą się cztery opisane marki.

Biedronka promuje markę własną kosztem znanych brandów

Biedronka wskazuje, że kawę marki własnej Cafe d'Or kupuje ponad 1,3 mln klientów, czyli ok. dwa razy więcej niż Jacobs (680 tys. klientów). Liczby pochodzą z danych programu lojalnościowego Moja Biedronka zebranych od 26 września do 23 października 2022 r.)

Podobny zabieg zastosowano w przypadku herbaty, choć tu przewaga biedronkowego private label - Remsey nad Liptonem (odpowiednio 1,1 mln i 860 tys.) nie jest aż tak duża. Większa jest za to różnica w cenie porównywanych opakowań, choć warto zauważyć, że sieć zestawia opakowanie zawierające 75 torebek herbaty Remsey z 92 torebkami Liptona.

Biedronka vs. Jacobs i Lipton, czyli kto kupuje mądrze?

Jakby tego było mało, porównanie okraszono komunikatem "Kupując produkt marek Cafe d'Or, Jacobs, Ramsey i Lipton nasi klienci zawsze dokonują mądrego wyboru".

Co chce przez to powiedzieć Biedronka? Skoro konsumenci chętniej wybierają marki własne to, ci, którzy wolą jednak produkty markowe wybierają niemądrze?

Kolejne odsłony gazetkowej batalii marek własnych z markami producenckimi będziemy obserwować z rosnącą ciekawością. Konsument z pewnością koniec końców "zagłosuje" portfelem, choć sieci muszą uważać żeby nie przedobrzyć z tego rodzaju komunikacją - Polacy umieją liczyć i zwłaszcza w dobie inflacji oglądają każdą złotówkę z obu stron, ale są też mocniej wyczuleni na nachalność i sztuczność reklamowego przekazu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl