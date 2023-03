W poniedziałkowych gazetkach reklamowych Biedronki i Lidla mnoży się od promocji cenowych w związku ze zbliżającą się Wielkanocą. Biedronka przecenia dodatki do wypieków, a Lidl - stawia na ofertę wytrawną. Co jeszcze można kupić taniej w popularnych dyskontach?

Oferty wielkanocne w gazetkach handlowych Lidla i Biedronki

"W poniedziałek w Biedronce / Lidlu się zacznie..." - głosi fraza często używana przez tabloidy do opisywania promocji w dyskontach na początek tygodnia. Lidl i Biedronka wydają dwie gazetki reklamowe w tygodniu - pierwsza z ofertą na początek tygodnia, druga - w czwartek - z myślą o weekendzie. Postanowiliśmy przeanalizować znajdujące się tam oferty ważne od 20 do 22 marca.

Wielkanocne promocje w Biedronce - margaryna Kasia, twaróg sernikowy President

"Biedronkowe oszczędności na Wielkanoc" to hasło na pierwszych stronach gazetki, a w niej: chętnie używana do wypieków margaryna Kasia 250 g w promocji 1+1 (4,75 zł / limit dzienny 4 opakowania, czyli 2 gratis) i twaróg sernikowy President 1 kg w promocji -53 proc. taniej za 7,95 zł (limit dzienny - 2 opakowania).

Promocje na Wielkanoc w Biedronce 20-22 marca

Na kolejnych stronach możemy znaleźć takie promocje jak:

- 50 proc. taniej na wszystkie owoce i warzywa mrożone marki własne "Mroźna Kraina"

- kawa mielona Prima finezja 275 g po 8,49 zł / szt przy zakupie dwóch opakowań

- praliny Toffifee 200 g po 9,49 zł / szt przy zakupie dwóch opakowań

- okrzyknięte niedawno "królami" drożyzny warzywa: kalafior po 6,99 zł/kg, papryka za 15,99 zł/kg, cebula po 7,99 zł/kg, a także pierwsze nowalijki jak młoda kapusta (6,99 zł/szt)

- wszystkie przyprawy Kamis 3+1 gratis

- pierwsze promocje na lody (3+1 gratis albo drugi produkt taniej) - zarówno marki własnej, jak i lody znanych producentów

- wszystkie płatki i batony zbożowe Nestle - drugi tańszy produkt za 50 proc. taniej

- promocje na żywność dla niemowląt od Nestle - mleka NAN (kup 2 i zapłać mniej), kaszki i kleiki Nestle oraz wszystkie słoiczki Gerber w promocji 3+1 gratis

- wszystkie pieluchy Dada - drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej

- słodycze z wielkanocnej linii Magnetic (marka własna) - drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej.

Z gazetki wynika, że w Biedronce sporo produktów można kupić w promocji typu "Kup 2 i zapłać mniej". Większość ofert dotyczy posiadaczy karty "Moja Biedronka".

Lidl - wielkanocne obniżki cen majonezu, masła i białej kiełbasy

Pierwsze strony gazetki Lidla to rzucające się w oczy promocje masła Polmlek (3,95 zł przy zakupie 3 sztuk), majonezu marki własnej Kania 400 ml (1+1 gratis, 3,49 zł), białej kiełbasy z szynki w opakowaniu 500 g (40 proc. taniej drugi produkt; 8,79 zł), wielkanocnych słodyczy marki własnej Favorina (50 proc. taniej drugi produkt) oraz orzechów Alesto 200g (promocja 2+1 gratis).

Sieć postanowiła przecenić także czekoladę mleczną z orzechami marki własnej (2+1 gratis; 2,99 zł) oraz olej rzepakowy (także brand sieciowy) - 52 proc. taniej drugi produkt - 6,99 zł / 1l.

Lidl stawia także na oferty wielkanocnych wędlin - do kupienia m.in. wybrane wędliny w plastrach Pikok 250 g w promocji 2+1 gratis.

Co na promocji w Lidlu - 20/22 marca?

Ciekawe oferty z najnowszej gazetki sieci:

- polskie jabłka Pinova - 2,49 zł/kg oraz cytrusy do 30 proc. taniej i bio truskawki po 5,99 zł za 250g

- obniżki cen mleka marki własnej Pilos - 2,99 zł/l mleko 0,5%, 3,29 zł/l mleko 1,5%, 3,49 zł/l mleko 3,2 % oraz 3,79 zł za mleko bez laktozy1,5%

- promocyjne ceny wielkanocnych figurek czekoladowych marki Kinder od Ferrero

- cenowe oferty na ciasta z działu "Cukiernia Lidla"

- mięso do 56 proc. taniej (m.in. mięso z nogi kurczaka, tatar wołowy, polędwiczki z kurczaka, królik, perliczka, indyk, słonina)

- wędliny do 40 proc. taniej (parówki, kindziuk, boczek marki własnej i kiełbasa śląska oraz szynka Morliny)

- oferta ryb wędzonych na Wielkanoc

- jogurty marki własnej Pilos do 80 proc. taniej

- produkty z trwającego tygodnia włoskiego

- kawa marki własnej Bellarom 40 proc. taniej

- lody familijne marek własnych - 14,99 zł / op. 1l oraz 14,94 zł za 500 ml

- pieluszki Lupilu 40 proc. taniej

- dania dla dzieci i niemowląt Gerber 60 proc taniej trzeci produkt; promocje cenowe na mleka NAN i Bebilon

Masz wybór - Lidlowe ceny

Lidl zastosował także ciekawy trik, czyli zestawienie cen produktów markowych z markami własnymi.

gazetka Lidla

Porównano takie same gramatury: płatków kukurydzianych (9,99 zł za produkt Nestle i 6,49 zł za produkt marki Lidla), płynu do płukania ust (Listerine za 13,99 zł i marka własna za 5,69 zł) oraz dezodorantu (Dove za 17,99 zł vs 6,29 zł).

