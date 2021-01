Biedronka w Dzień Babci i Dziadka z darmową dostawą prezentów

21 i 22 stycznia to w Polsce co roku szczególne dni. Wtedy, w specjalny sposób, dajemy odczuć naszym Babciom i Dziadkom, jak bardzo są dla nas ważni.

– W tym roku odwiedziny są utrudnione – musimy pamiętać o ich bezpieczeństwie. Pozostają życzenia przez telefon. Ale także niespodzianka w postaci prezentu dostarczonego na odległość. Specjalnie z myślą o tej okazji Biedronka przygotowała trzy szczególne zestawy prezentowe, które można zamówić z darmową dostawą w aplikacji Glovo. Każdy w cenie 39,99 zł – mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

W skład pierwszego wchodzą: pomarańczowe delicje szampańskie 147 g, bombonierka Baryłki Wedel 200 g, kawa rozpuszczalne Nescafe Classic 200 g i krem do twarzy Nivea Men 75 ml. Na drugi zestaw składają się: pomarańczowe delicje szampańskie 147 g, ptasie mleczko waniliowe Wedel 360 g, Nivea Soft krem do ciała intensywnie nawilżający 300 ml oraz bukiet 11 róż. Trzeci zestaw skomponowano z: pomarańczowych delicji szampańskich 147 g, ptasiego mleczka waniliowego Wedel 360 g, kawy mielonej Jacobs Krönung 275 g, kremu do rąk Garnier 100 ml oraz bukietu 9 tulipanów.

To kolejna inicjatywa Biedronki, która w pandemicznym czasie pomaga zamawiać prezenty na odległość w związku z ważnymi dla Polaków datami. Z podobnej oferty klienci korzystali z okazji Dnia Matki w maju ubiegłego roku.

Zestawy prezentowe zamówione przy użyciu aplikacji Glovo w dniach 21-22 stycznia zostaną dostarczone przez wskazany przez nas adres za darmo. Czas dostawy nie powinien przekroczyć godziny. Dostawy poprzez aplikację Glovo są realizowane w 28 miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie, Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Płocku, Lublinie, Białymstoku, Gliwicach, Chorzowie, Sosnowcu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Tychach, Częstochowie, Bytomiu i Elblągu.