Biedronka: w ofercie już dostępne świąteczne zabawki

Biedronka promuje świąteczną ofertę świątecznych zabawek, która w dużej części dostępna jest już od najbliższego poniedziałku (8.11) w placówkach w całej Polsce.

- Jako sieć sklepów Biedronka dokładamy wielu starań, by co roku zaskakiwać naszych klientów jak najszerszą, a jednocześnie ciekawą pod względem estetycznym i edukacyjnym ofertą zabawek świątecznych. Pragniemy, by rodzice dzieci w różnym wieku i o odmiennych zainteresowaniach znaleźli coś dla siebie. Z tego względu współpracujemy wyłącznie z renomowanymi i zaufanymi markami zabawek w Polsce i poza jej granicami, takimi jak Barbie czy Lego - mówi Kamila Mikitiuk, kupiec odpowiedzialna za ofertę zabawek w sieci Biedronka.

W ofercie Biedronki dostępne są zarówno lalki i wyposażenie domków dla nich, jak i klocki LEGO czy drewniane zabawki edukacyjne od firmy Elefun.