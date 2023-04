Biedronka wprowadza do oferty truskawki od polskich, lokalnych plantatorów. Truskawki są dostępne w sklepach sieci od 12 kwietnia.

Biedronka wprowadza do sprzedaży pierwsze polskie truskawki. / fot. materiały prasowe

Biedronka wprowadza do sprzedaży pierwsze polskie truskawki

Do blisko 1200 sklepów Biedronka, które znajdują się w pobliżu centrów dystrybucyjnych w miastach takich jak: Skarbimierz, Kostrzyn, Kraków, Sosnowiec, Ruda Śląska i Warszawa trafią pierwsze zbiory polskich truskawek. To dopiero początek dostaw, a z każdym tygodniem truskawki będą docierać do kolejnych placówek.

Cieszę się, że dzięki doskonałej współpracy z mniejszymi, lokalnymi gospodarstwami możemy powitać polskie truskawki w sklepach sieci Biedronka już w pierwszej połowie kwietnia. To pokazuje, że współpraca z mniejszymi, rodzinnymi gospodarstwami przynosi realne korzyści – zarówno tym, którzy uprawiają owoce, jak i tym, którzy na nie czekają, by kupić w naszych sklepach - powiedział Damian Wojewódzki, kupiec regionalny owoców i warzyw w sieci Biedronka.

W ramach pierwszych dostaw do sklepów sieci Biedronka dostarczana będzie odmiana malling centenary, która pochodzi z dwóch polskich upraw – jednej w woj. wielkopolskim i jednej w woj. świętokrzyskim.

Ile kosztują truskawki w Biedronce?

Produkt będzie dostępny w wybranych placówkach sieci w cenie 9,99 zł za opakowanie 250g. Wraz z intensyfikacją zbiorów, w kolejnych tygodniach zaczną się pojawiać większe opakowania, a także łubianki.

W ramach struktury sieć posiada stanowiska kupców lokalnych, którzy aktywnie poszukują także mniejszych, rodzinnych gospodarstw rolnych, którym proponują nawiązanie współpracy z Biedronką. W tym przypadku do końca 2022 roku Biedronka podpisała ponad 250 umów z niewielkimi gospodarstwami rodzinnymi, które dostarczyły do sieci ponad 120 rodzajów owoców i warzyw o łącznej wadze 85 tys. ton.

