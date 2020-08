Biedronka wprowadza do sprzedaży polskie jabłka ekologiczne

„Bio” jest coraz bardziej modne. Biedronka pokazuje to na przykładzie jej wewnętrznych statystyk. Tylko w pierwszym kwartale 2020 roku sprzedaż warzyw bio w sklepach tej sieci wzrosła aż o 44 procent w porównaniu do takiego samego okresu w zeszłym roku, a w przypadku owoców bio był to wzrost 34 procent.

- Wszystkim klientom sieci sklepów Biedronka zapewniamy dostęp do wysokiej jakości produktów, w tym tych ekologicznych, służących dobrym nawykom żywieniowym i planecie. Jednocześnie zawsze dbamy o możliwie atrakcyjne ceny tej żywności. Warto zauważyć, że rozszerzając ofertę marki własnej goBIO, pracujemy z wyselekcjonowaną grupą certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, wspieramy więc jednocześnie rozwój polskiego rolnictwa - mówi Marek Walencik, dyrektor kategorii warzyw i owoców w sieci Biedronka

Co właściwe oznacza „bio”? To żywność wyprodukowana bez nawozów sztucznych i pestycydów, za to z zastosowaniem naturalnych metod uprawy, np. ręcznym wyrywaniem chwastów. Takie produkty dostępne są w sklepach Biedronka pod marką własną goBIO. Na półkach Biedronki znaleźć można ok. 40 produktów z tej kategorii, w tym najpopularniejsze warzywa: cebulę, marchew, ziemniaki i pieczarki, ale też jogurty, kaszę bulgur, nasiona chia, kawę ziarnistą czy napój sojowy.

Od 20 sierpnia br. sieć wprowadziła nowość w tej serii – sezonowe polskie jabłka. Można je kupić w cenie 7,99 zł za opakowanie 600g. Sezonowe polskie jabłka goBIO, tak jak i inne warzywa tej marki posiadają unijne logo produkcji ekologicznej dające gwarancję, że ich wytworzenie nie wiązało się ze stratami dla środowiska.

GoBio to nie tylko jakość warzyw i owoców, ale i ich opakowań. Specjalne, oddzielne opakowania na ekologiczne produkty w Biedronce przyczyniają się do dłuższego zachowania świeżości żywności i pomagają ograniczać jej marnowanie. Tam, gdzie to możliwe, Biedronka redukuje liczbę opakowań, a do zabezpieczenia artykułów spożywczych wykorzystuje biodegradowalną folię.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.