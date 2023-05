Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sieć Biedronka rozpoczyna, od środy 24.05, sprzedaż truskawek pochodzących bezpośrednio od lokalnych rolników.

Biedronka wprowadza do sprzedaży polskie truskawki /fot. Shutterstock

Lokalne warzywa i owoce

Kluczowym elementem strategii sieci Biedronka jest zaopatrywanie się w owoce i warzywa uprawiane w Polsce. Stanowią one ponad 90% rocznej sprzedaży sieci w tych kategoriach. Dodatkowo w sezonie wiosenno-letnim Biedronka wprowadza dostawy bezpośrednie świeżej polskiej truskawki do sklepów położonych najbliżej jej dostawców. Pominięcie w łańcuchu dostaw centrów dystrybucyjnych sprawia, że owoce trafiają do sklepów ultra-świeże.

W tym roku pierwsze truskawki wyhodowane „po sąsiedzku” trafią, od środy 24.05, do pierwszych 15 sklepów na terenie Łodzi i okolic, a od czwartku do kolejnych kilkunastu okolicznych placówek. W następnych tygodniach, wraz z dojrzewaniem owoców od pozostałych rolników współpracujących z Biedronką, będą one sukcesywnie trafiać wprost z upraw do pobliskich im placówek sieci. Tegoroczny zasięg dostaw bezpośrednich będzie największy w historii programu.

Polskie truskawki w Biedronce

Projekt dostaw bezpośrednich polskiej truskawki rozpoczęliśmy już 3 lata temu i każdego roku powiększamy obszar kraju o kolejne placówki i nowych lokalnych rolników. Naszym celem jest, aby w tym roku blisko 2/3 naszych sklepów oferowało klientom truskawki z dostaw bezpośrednich. W ten sposób razem pokazujemy, że nawet mniejsi producenci mają możliwość współpracy z siecią handlową o ogólnopolskim zasięgu - mówi Damian Wojewódzki, kupiec regionalny odpowiedzialny za współpracę z lokalnymi rolnikami w sieci Biedronka

Truskawki od lokalnych rolników będą specjalnie oznaczone plakatami z informacjami na temat ich producenta. Będą dostępne w cenie 19,99 zł za opakowanie 1 kg. Chętni do współpracy producenci truskawki, a także inni lokalni rolnicy mogą zgłosić chęć współpracy za pomocą specjalnego formularza

