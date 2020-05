Biedronka wprowadza do sprzedaży rowery

14 maja Biedronka wprowadza do oferty rowery: rower MTB 27,5’’ w cenie 649 zł oraz rower damka w cenie 449 zł. Sieć przygotowała też akcesoria rowerowe – od liczników przez zestawy narzędzi, po oświetlenie. Oferta obowiązuje do 27 maja lub do wyczerpania zapasów.