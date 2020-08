Biedronka wprowadza do stałej oferty kolejne bezcukrowe napoje pod marką własną Go Bio

W stałej ofercie sklepów sieci Biedronka znajdziemy od 5 września trzy nowe napoje.

Są to :

- kraftowa czarna herbata ( w składzie zaparzona z liści czarnej herbaty zmieszanej z skórką cytryny)

- kraftowa napój z rooibos ( w składzie 100% napar z parzonego czerwonokrzewu)

- kraftowa mięta z trawa cytrusową ( w składzie napar z suszonej trawy cytrusowej z miętą)

Wszystkie nowe napoje Go Bio oznaczone znakowaniem NFC – nie z koncentratu. Są to kraftowe herbaty w innowacyjnych papierowych puszkach z recyklingu, które ze względu na swoją wagę mają od 20-60% niższy ślad węglowy od alternatywnych opakowań. Surowce użyte do produkcji opakowania pochodzą z recyklingu i nadają się do dalszego recyklingu.

Napoje zostały wyprodukowane przez polską firmę SOTI Natural sp. z o.o. na zlecenie Jeronimo Martins i trafią zarówno do sklepów Biedronka w Polsce jak i Pingo Doce w Portugali.