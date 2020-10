Biedronka wręczyła nagrodę w konkursie "Piórko" i odsłoniła antysmogowy mural

„Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” to konkurs przeznaczony dla debiutantów, który ma w tym roku ma swoją szóstą edycję. Książka „O Malwinie i tajemnicy dziadka piwnicy”, która jest efektem konkursu, trafi do sklepów sieci Biedronka w całym kraju już 16 listopada. Jednak mieszkańcy Warszawy już od 27. października wiedzą jak będzie wyglądała jej okładka książki „O Malwinie i tajemnicy dziadka piwnicy”, no i sama główna bohaterka opowiadania „O Malwinie i tajemnicy dziadka piwnicy”.

To za sprawą muralu, który pojawił się przy Trasie Łazienkowskiej na ścianie budynku przy ul. Przemysłowej 31/33. Zaprojektowała go Magdalena Starowicz, która jest też laureatką tegorocznego Piórka w kategorii „Ilustracje”. Mural z okładką książki Piórka powstał w niezwykły sposób. Do jego stworzenia użyto farb katalitycznych. W skrócie oznacza to, że pod wpływem działania światła, farby oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji. Ten ekologiczny efekt utrzymuje się latami.

- Ten mural to najlepszy przykład na to, jak Biedronka działa na rzecz wspólnego dobra. Z jednej strony mamy tu ekologię, za sprawą użycia farb oczyszczających powietrze, a z drugiej: mural promuje konkurs, dzięki któremu tysiące polskich dzieci sięgają co roku po mądre książki

- mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji sieci Biedronka oraz juror konkursu Piórko.

Magdalena Starowicz – poza satysfakcją z autorstwa muralu i okładki książki – otrzymała czek opiewający na niebagatelną kwotę 100 tys. zł.

Maciej Marculanis ze Stowarzyszenia „Czysta Polska” uważa, że tego typu akcje wyznaczają standardy odpowiedzialności społecznej firm.

To działanie w przestrzeni miejskiej jest początkiem akcji promocyjnej związanej w wejściem do sklepów najnowszej książki dla dzieci wydanej przez Biedronkę w ramach konkursu Piórko.

Przypomnijmy, że autorką tekstu tegorocznej zwycięskiej książki jest Agnieszka Syczyło, która również zdobyła nagrodę w wysokości 100 tys. zł. Od 16 listopada w sprzedaży będą dostępne również książki zwycięzców poprzednich edycji, czyli ulubiony przez dzieci i rodziców „Szary domek”, jak również popularne wśród najmłodszych: „Córka bajarza”, „Nieustraszony Strach na Wróble”, „Mały Saj i wielka przygoda” oraz „O królewiczu, który się odważył”. Łącznie w ciągu pięciu lat Biedronka sprzedała już ok. 235 tysięcy książek z wszystkich dotychczasowych edycji Piórka. Biedronka od lat rozwija ofertę czytelniczą, z którą dociera w przystępnych cenach do najdalszych zakątków Polski.

