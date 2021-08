Biedronka wsparła mleczarnie, które ucierpiały w lockdownach

W ubiegłym roku Biedronka rozpoczęła program "Czas na wspieranie małych producentów", który cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych firm mleczarskich, które ucierpiały w ciągu ostatniego roku ze względu na lockdown i wstrzymanie dostaw do sektora HoReCa.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 30-08-2021, 11:33

Biedronka systemowo wspiera małych producentów mleka; fot. shutterstock.com

Sieć Biedronka już od 25 lat wspiera polskich dostawców, współpracując również z regionalnymi firmami. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy program „Czas na wspieranie małych producentów", dzięki któremu produkty pochodzące od lokalnych przedsiębiorców mogły trafić do ponad 3000 sklepów sieci Biedronka w całej Polsce - mówi Michał Gontarz, dyrektor zakupów w sieci Biedronka.

Podkreśla, że cieszy się on dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych firm mleczarskich, które ucierpiały w ciągu ostatniego roku ze względu na lockdown i wstrzymanie dostaw do sektora HoReCa.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Biedronka współpracuje z małymi mleczarniami

Potwierdza to Waldemar Szajko, wiceprezes OSM Siedlce, który mówi, iż OSM Siedlce skupiała się na współpracy z branżą HoReCa, która w czasie lockdownów przestała w zasadzie funkcjonować i składać zamówienia u swoich dostawców. - Gdyby nie telefon z Biedronki, nie wiem czy udałoby się nam utrzymać miejsca pracy. W ciągu kilku dni uzgodniliśmy warunki współpracy. Pozwoliło to nam utrzymać także naszych dostawców, wśród których są nie tylko rolnicy, ale także producenci opakowań czy firmy transportowe - zaznacza wiceprezes Szajko. - Co ważne, udało się nam zaprezentować klientom Biedronki zupełnie nowy produkt, jakim jest serek śmietankowy Krimi - dodaje.

Do tej pory program Biedronki objął ponad 220 lokalnych dostawców, a od początku tego roku dołączyło do niego już 80 producentów. Tylko w tym roku do Biedronek w całej Polsce trafiło łącznie blisko 150 regionalnych produktów. - W ramach akcji na półkach naszych sklepów pojawił się np. kefir Zarębski lub serek Krimi, produkowany przez OSM Siedlce - mówi dyrektor Gontarz.

Biedronka - mleko marki własnej

W ubiegłym roku największy działający w Polsce detalista rozszerzył także kategorię mleka marki własnej, które pochodzi od lokalnych mleczarni i dostawców, skupując od nich łącznie 392 miliony litrów mleka. - Dzięki elastycznemu podejściu do możliwości konkretnych producentów, do programu mogą zgłosić się firmy o zróżnicowanych zdolnościach produkcyjnych, a sam proces zgłoszenia jest bardzo prosty. Wystarczy uzupełnić specjalny formularz na stronie akcji, a kupcy z Biedronki sami skontaktują się w ciągu dwóch tygodni - zapewnia Michał Gontarz.

Zastrzega jednak, że na półki sklepów Biedronka trafiają te produkty, które spełniają wymogi jakościowe oraz mają istotne znaczenie dla lokalnej społeczności.