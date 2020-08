Biedronka wspiera akcję sprzątania Tatr

W 2019 roku Tatrzański Park Narodowy odwiedziło 3,7 mln osób. Niestety, część z nich nie doceniła piękna gór, bo jak szacują władze Tatrzańskiego Parku Narodowego, po sezonie letnim turyści zostawili ponad 20 ton odpadów. Tak jest co roku.

- Śmieci to nie tylko problem estetyczny. Są też zagrożeniem dla przyrody i zwierząt. Ja sam od ponad 25 lat jestem czynnym tatrzańskim turystą i miłośnikiem Tatr. Dlatego gorąco zapraszam do udziału w tegorocznej akcji „Czyste Tatry”. To unikalna możliwość spędzenia czasu na wolny powietrzu w otoczeniu majestatycznych gór, połączona z dbaniem o ich piękno. Ta profesjonalnie przygotowana akcja co roku gromadzi rzeszę fantastycznych ludzi o wielkim sercu i ogromnej wrażliwości na losy naszych gór - mówi Tomasz Grzegorczyk, dyrektor działu jakości produktów świeżych i bezpieczeństwa żywności sieci sklepów Biedronka.

W organizowanej przez Stowarzyszenie Czysta Polska akcji „Czyste Tatry” może wziąć udział każdy. Warunek jest jeden: dużo pozytywnej energii. O to, by uczestnikom akcji nie zabrało jej w trakcie górskiej wędrówki zadbała sieć sklepów Biedronka, każdemu wolontariuszowi zapewniając darmowy prowiant na start. Szybkie znalezienie punktów rejestracji i oddawania zebranych odpadów ułatwią mapki dołączane do pakietu startowego. Pakiet zawiera też m.in. worki na śmieci i koszulki z ilustracją Andrzeja Mleczki.

- To dla mnie osobista radość i satysfakcja, że tak rozpoznawalna i ceniona w Polsce marka jak Biedronka włącza się aktywnie w edukację ekologiczną naszego społeczeństwa. Dzięki wsparciu idei, która przyświeca projektowi „Czyste Tatry”, możemy dotrzeć z pozytywnym przekazem do milionów Polaków. Z takim partnerem jak Biedronka łatwiej wziąć na barki odpowiedzialność za poprawę kondycji środowiska naturalnego - komentuje Rafał Sonik, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska, przedsiębiorca i kierowca rajdowy.

Na wolontariuszy, którzy podzielą się w internecie swoim udziałem w sprzątaniu Tatr, czekają liczne nagrody. 10 osób, które w dniu wydarzenia opublikuje najciekawsze zdjęcia z hashtagiem #CzysteTatryzBiedronką na swoim Facebooku lub Instagramie, otrzyma pakiety z niespodzianką, a najciekawsze trzy fotografie dostaną również bony na 200 zł do wykorzystania w dowolnej Biedronce przez kolejne 6 miesięcy.

Biedronka wspiera Stowarzyszenie Czysta Polska nie tylko w dniu akcji sprzątania tatrzańskich szlaków. Do udziału w wydarzeniu zachęcają klientów lokalne sklepy, m.in. w Zakopanem. Na rzecz stowarzyszenia Biedronka przekazała też część dochodu ze sprzedaży książki o Eko Słodziakach. Do organizacji trafiła złotówka za każdy egzemplarz sprzedany w Światowy Dzień Środowiska (5 czerwca br.)

Do udziału w projekcie „Czyste Tatry” można się zgłosić poprzez stronę internetową stowarzyszenia lub na miejscu, w jednym z punktów rejestracji (nad Morskim Okiem, w Punkcie Informacji Turystycznej pod Gubałówką, w Kuźnicach oraz Dolinach: Kościeliskiej, Małej Łąki, Strążyskiej lub Chochołowskiej).

