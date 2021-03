Biedronka wspiera finansowo prawie 800 rodzin pracowników sieci

Nowy program „Rodzinne wsparcie na plus” sieć kieruje do pracowników, w których rodzinach wychowuje się min. czworo uczących się dzieci w przedziale wiekowym 0-26 lat. Raz w roku mogą oni liczyć na specjalne, dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zasilenia karty przedpłaconej. Kwota zasilenia jest uzależniona od wysokości dochodów i wyniesie od 380 zł do 500 zł. Taką kartą można zapłacić za zakupy w stacjonarnych sklepach Biedronka i drogeriach Hebe.

- Wsłuchujemy się w potrzeby naszych pracowników i cieszymy się, że możemy im zaproponować kolejny, już dwudziesty program wsparcia. Najpóźniej do 19 marca pracownicy sieci Biedronka posiadający duże rodziny otrzymają dodatkowe zasilenie kart przedpłaconych w wysokości nawet do 500 zł. Jest to realna pomoc dla prawie 800 rodzin uprawnionych pracowników, która przyda się zwłaszcza w czasie przygotowań do Świąt Wielkanocnych - mówi Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej, budowania wizerunku pracodawcy i programów wsparcia w sieci Biedronka.

Biedronka wzbogaciła również katalog programów pomocowych o kolejną akcję. Jest ona niezależna od standardowych zasileń kart przedpłaconych, które mają miejsce każdego roku w okolicach czerwca i grudnia i mogą wynieść jednorazowo nawet 570 zł. Przed ostatnimi Świętami Bożego Narodzenia prawie 70 tys. pracowników sieci Biedronka otrzymało dodatkowe środki do wykorzystania w sklepach Biedronka i drogeriach Hebe. Łącznie w 2020 roku Biedronka przeznaczyła na zasilenia kart przedpłaconych dla pracowników ponad 46 mln zł.

