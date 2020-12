Biedronka wydała swoim klientom 8 milionów Fajniaków

27 sierpnia tego roku dzieci w całej Polsce usłyszały o nowych pluszowych superbohaterach Biedronki. Chmurka Celinka, Słońce Sonia, Kropla Ksenia, Drzewo Dobromir, Foka Frania, Jarzębina Julka, Piesek Piotruś, Dąb Dyzio, Ważka Wiola i Smog Stefek z Gangu Fajniaków uczyły o wartości dbania o przyrodę, pokazywały, jak można troszczyć się o planetę na co dzień, a nawet pomagały wspierać polską gospodarkę. Biedronka przyznawała bowiem dodatkowe naklejki potrzebne do uzbierania kolekcji pluszaków za kupno produktów, które np. tworzyły w Polsce miejsca pracy. To sprawiło, że w czasie trwania akcji klienci sieci wsparli polską gospodarkę kwotą blisko 9,7 mld zł.

Od tamtego dnia minęły niecałe 4 miesiące, podczas których Fajniaki stały się ulubieńcami dzieci w Polsce. W zakończonej 5 grudnia akcji Biedronka wydała ok. 8 milionów maskotek, a klienci sieci zebrali ok. 620 milionów naklejek.

- Programy edukacyjno-lojalnościowe Biedronki zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych klientów: do tej pory, we wszystkich edycjach akcji z maskotkami w roli głównej wydaliśmy już prawie 35 mln maskotek i ok. 4 mln książek. Dzięki temu czujemy, że mamy realny wpływ na edukację najmłodszych. Nasi bohaterowie są przecież nie tylko sympatycznymi pluszakami: stoi za nimi ważny przekaz. W przypadku Fajniaków to dbałość o przyrodę i wsparcie polskiej gospodarki. To, że Gang Fajniaków był tak popularny, oznacza więc, że ten ważny przekaz trafił do milionów odbiorców -Beata Jankowiak, dyrektorka marketingu sieci Biedronka.

Pierwszymi Fajniakami, jakie trafiły ręce klientów Biedronki, były Ważka Wiola i Kropla Ksenia. Z czasem każdy członek Gangu miał już swoich zagorzałych fanów. Okazało się, że największą popularnością cieszył się Piesek Piotruś. Tuż za nim uplasowało się Drzewo Dobromir, a podium zamyka Kropla Ksenia.