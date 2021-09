Biedronka wydała w 2020 roku ponad 1,3 mld zł na inwestycje

Biedronka publikuje raport zrównoważonego rozwoju za 2020 rok. „Na pierwszej linii frontu” – to podtytuł tegorocznej edycji raportu. Branża handlowa, obok przedstawicieli ochrony zdrowia, stanęła na pierwszej linii walki z pandemią. Z oczywistych względów pracownicy handlu nie mogli przenieść swojej pracy do domu.

Biedronka poprawiła dobrostan zwierząt

- Zrealizowaliśmy większość zobowiązań swojej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2018-2020, związanych m.in. ze zmniejszeniem wpływu sieci na środowisko naturalne, czy poprawą dobrostanu zwierząt - informuje Biedronka.

Tegoroczna publikacja jest klamrą zamykającą tę 3-letnią perspektywę i podsumowującą osiągnięcia sieci na polu pięciu filarów zrównoważonego rozwoju, do których należą:

- Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych;

- Zrównoważony łańcuch dostaw;

- Poszanowanie środowiska naturalnego;

- Bycie godnym zaufania pracodawcą;

- Wspieranie lokalnych społeczności.

Biedronka odprowadziła podatek CIT w wysokości 624 mln zł

- W 2020 roku odprowadziliśmy do budżetu państwa największy wśród sieci handlowych podatek CIT – 624 mln zł, czyli o 113 mln zł więcej niż w roku 2019. Nasza wpłata stanowiła aż 1,6% wszystkich wpłat CIT do budżetu państwa - informuje sieć.

- Współpracujemy z małymi, lokalnymi zakładami oraz największymi polskimi producentami, firmami

rodzinnymi, spółdzielniami i międzynarodowymi korporacjami - dodaje Biedronka.

W sierpniu 2020 roku Biedronka rozpoczęła kampanię „Kupuj, co polskie”. - W naszych sklepach specjalnie oznaczyliśmy te produkty, które są produkowane, przetwarzane lub konfekcjonowane w Polsce. Kupując je, każdy klient Biedronki przyczynia się do wsparcia polskiej gospodarki, bez względu na to, czy zrobił zakupy za kilkaset czy za kilka złotych - podaje sieć.

W czasie trwania akcji „Kupuj, co polskie” w 2020 roku klienci Biedronki wsparli polską gospodarkę kwotą ponad 9,7 mld zł.

28 miejscowości z dostępną usługą Glovo

W 2020 roku zakupy bez wychodzenia z domu oznaczały nie tylko wygodę, ale również bezpieczeństwo, a w wielu wypadkach konieczność.

- W Biedronce otworzyliśmy sklep internetowy z dostępem do ponad 2 tys. produktów. Dostawy są kompletowane przez pracowników sieci i realizowane przez kurierów Glovo. Na koniec 2020 roku sklep dostępny był on-line w 28 miastach, a w większości miejsc zamówienia można składać w godzinach 10.00–22.30. Dzięki możliwości bezkontaktowej dostawy, e-zakupy okazały się dobrym rozwiązaniem dla osób przebywających w izolacji i na kwarantannie - podaje sieć handlowa.

W 2020 roku Biedronka wydała ponad 1,3 mld zł na inwestycje, wprowadziła do sprzedaży 196 nowych produktów marek własnych oraz otworzyła 120 nowych sklepów. Łącznie posiadała na koniec ubiegłego roku 3115 placówek.