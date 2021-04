Biedronka wydłuża czas pracy sklepów przed majówką

Ponad 2 200 placówek sieci Biedronka będzie czynnych z czwartku na piątek do godz. 2:00 w nocy, a ponad 100 przyjmie klientów całodobowo.

Po raz kolejny sieć wydłuża godziny funkcjonowania sklepów, aby Polacy mogli w komfortowych warunkach kupić swoje ulubione produkty potrzebne na kilka najbliższych wolnych dni.

Odpowiadając na potrzeby klientów, Biedronka po raz kolejny wydłuża godziny pracy sklepów, tym razem tuż przed majówką. Dzięki temu ruch klientów zostanie rozłożony na dłuższy czas, umożliwiając dokonanie zakupów dodatkowo w bezpieczniejszy sposób.

Ponad 2 200 sklepów na terenie całej Polski będzie czynnych z czwartku 29 na piątek 30 kwietnia aż do godz. 2:00, a ponad 100 będzie otwartych całą dobę. Dodatkowo, ponad 200 sklepów sieci będzie działać do godz. 23:00 lub 23.30, a około 90 przyjmie klientów do 23:45 lub do północy.



Z uwagi na obecną sytuację, tegoroczną majówkę spędzimy w mniejszym gronie. Jej nieodłącznym elementem jest wypoczynek na świeżym powietrzu, a także grillowanie. W tygodniu przed majówką Biedronka zadbała o klientów podwójnie. Z jednej strony, jak co roku oferujemy bogaty asortyment produktów najlepszej jakości w niskich cenach, a z drugiej – wydłużamy godziny otwarcia sklepów, aby każdy mógł wybrać się na zakupy w porze, jaką swobodnie wybierze - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

Biedronka zadba też o odpowiednią oprawę majówki. W czwartek 29 kwietnia do sklepów sieci wraca niezwykle atrakcyjna promocja na wybrane marki piwa: Beck’s, Carlsberg, Desperados, Heineken, Corona, Captain Jack, Redd’s i Sommersby. Przy zakupie 12 butelek, kolejny tuzin dostaniemy za darmo. Jedyny warunek to aktywna karta Moja Biedronka. Promocja obowiązuje w godzinach otwarcia sklepów sieci Biedronka od czwartku 29 kwietnia 2021 r. do piątku 30 kwietnia 2021 r. do godz. 2:00 w nocy lub do wyczerpania zapasów.