Biedronka przygotowała majówkową ofertę pełną promocji na piwa i kiełbasę. Dodatkowo sieć wydłuża godziny otwarcia sklepów w tygodniu poprzedzającym majówkę.

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów przed majówką. / fot materiały prasowe

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów przed majówką

Od poniedziałku, 24 kwietnia br., do soboty, 29 kwietnia, ponad 3300 sklepów Biedronka będzie otwartych od godziny 6:00 do godziny 23:00. W niedzielę handlową tj. 30 kwietnia prawie 3000 sklepów czynnych będzie w wydłużonych godzinach, tj. co najmniej do godziny 23.

Wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów przed majówką, aby dodatkowo zwiększyć komfort zakupowy naszych klientów. W tym czasie wiele osób planuje większe zakupy związane z długim weekendem, wielu Polaków wybiera się dodatkowo w podróż, a taka decyzja zapewni im jeszcze większą wygodę - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka

Majówka 2023: Biedronka ponownie rozdaje piwo

Biedronka na majówkę przygotowała specjalne promocje, w tym m.in. na piwa. Od środy 26.04 do czwartku 27.04 wszystkie piwa w butelkach zwrotnych marek Tyskie, Żywiec i Warka dostępne są w promocji 10+10 gratis przy zakupie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny wynosi 20 sztuk na jedną kartę MB. Rabat nie obejmuje kaucji za butelki zwrotne. Produkty można mieszać dowolnie, a przyznany zostanie rabat o wysokości 10 najtańszych butelek. Rabat zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie kupowane promocyjnie butelki.

W poniedziałek 24.04, Piwo Żubr Szlachetny w puszce dostępne jest w promocji 4+4 gratis Zakup promocyjny możliwy tylko z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Natomiast we wtorek, 25.04, Piwo Żubr w puszce 550 ml w 12-paku dostępne jest w cenie, jedyne 2,49 zł za puszkę przy zakupie 12 sztuk.

Kiełbasy, inne mięsa, ketchupy i sosy w promocyjnych cenach

Od poniedziałku do niedzieli przy zakupie Kiełbasy Śląskiej Kraina Wędlin 550g z aplikacją lub kartą Moja Biedronka klienci mogą otrzymać gratis kolejne opakowanie.

Z kolei od poniedziałku do środy wszystkie sosy i ketchupy marek Madero, Heinz, Roleski oraz Pudliszki dostępne są w promocji 2+1 gratis przy zakupie z kartą Moja Biedronka. Produkty można mieszać dowolnie. Do wyboru są różne rodzaje ketchupów, sos czosnkowy, sos BBQ z Whisky, sos jogurtowy czy musztardy delikatesowa lub chrzanowa.

Również od poniedziałku do środy w promocji dostępne są również wszystkie familijne lody Big Milk 1L. Przy zakupie dwóch produktów z wykorzystaniem aplikacji lub karty Moja Biedronka, tańszy z nich otrzymamy za 1 zł. Lody można mieszać dowolnie.

Oprócz tego w ofercie Biedronki na majówkę znalazły się również kiełbaski w przyprawach „Czas na Grill” w cenie 7.99 zł, polędwiczki z kurczaka w marynacie jogurtowo-morelowej „Czas na Grill” za 12.99 zł za opakowanie 400g, boczek rolowany „Czas na Grill” w cenie 12.94 zł za opakowanie oraz boczek grillowy w plastrach „Czas na Grill” w cenie 7.99 zł za opakowanie 300g.

