Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów - 30 i 31 października ponad 2600 sklepów sieci będzie otwartych do godziny 23:00 lub dłużej. Dodatkowo w poniedziałek na klientów czeka wyjątkowa wieczorna promocja: przy zakupie jednego znicza drugi dostaniemy gratis.

Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów przed dniem Wszystkich Świętych /fot. Shutterstock

Sklepy Biedronki wydłużają godziny otwarcia

Dla wygody kupujących w poniedziałek 30 października w 2650 a we wtorek 31 października w 2649 placówkach godziny otwarcia ulegają zmianie. Zakupy będzie można zrobić aż do godziny 23:00 lub dłużej. Dzięki temu udogodnieniu każdy z pewnością zdąży nabyć znicze, kwiaty oraz inne niezbędne artykuły.

W najbliższym czasie na klientów czekają również specjalne okazje zakupowe, szczególnie dotyczące zniczy. W poniedziałek 30 października od godziny 20:00 do zamknięcia będzie można skorzystać z promocji 1+1 na wybrane znicze z kartą Moja Biedronka lub z aplikacją mobilną, gdzie przy zakupie dwóch produktów, kupujący otrzyma za darmo najtańszy z nich. Promocja obowiązuje na znicze: z wkładem olejowym 160 g, z wkładem parafinowym 60 g, z wkładem parafinowym 160 g oraz z wkładem parafinowym 250 g. Dzienny limit wynosi 24 produkty. Dodatkowo do 31 października lub do wyczerpania zapasów wszystkie pozostałe rodzaje zniczy można nabyć w promocji 5+2 gratis, gdzie przy zakupie siedmiu, dwa najtańsze klient otrzyma gratis. Produkty można mieszać dowolnie.

Zawsze staramy się dopasować do oczekiwań naszych klientów, by umożliwić im łatwy dostęp do niezbędnych artykułów, kiedy tylko tego potrzebują. W związku z tym sieć Biedronka wydłuża godziny pracy sklepów 30 i 31 października. W tym czasie przygotowujemy się do obchodów dnia Wszystkich Świętych oraz spotykamy się przy grobach. Dla komfortu klientów Biedronka chce zapewnić jeszcze więcej czasu na spokojne zakupy - mówiPaweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka

Ponadto szczegółowe informacje o godzinach otwarcia znajdują przy drzwiach poszczególnych sklepów. 1 listopada wszystkie placówki będą zamknięte, ale ponownie zaproszą klientów w czwartek 2 listopada, większość od godz. 6:00.

Promocje w Biedronce na Wszystkich Świętych

Dodatkowo obecnie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją mobilną w Biedronce obowiązują liczne promocje na ulubione produkty Polaków. Np. tylko dziś (30.10), po wcześniejszej aktywacji promocji przez wyświetlenie oferty w aplikacji Biedronka banany premium na wagę można kupić w bardzo atrakcyjnej cenie 1,99 zł za kg, czyli 71% taniej. Promocją 1+1 gratis objęte zostały wszystkie kosmetyki Adidas (przy zakupie 2 produktów klient otrzymuje rabat o wartości tańszego produktu). Do 31 października przy zakupach za minimum 149 zł masło extra Mleczna Dolina kosztuje tylko 1 zł. Limit dzienny to 1 opakowanie na kartę Moja Biedronka.

Kolejnym produktem objętym promocją jest mleko UHT 3,2% Wypasione Mlekovita 1 litr, gdzie przy zakupie 6 opakowań z kartą Moja Biedronka za opakowanie zapłacimy 2,69 zł, co daje 32% rabatu. Po aktywacji promocji w aplikacji cena to 2,25 zł za opakowanie przy zakupie 6 produktów, czyli aż 43% taniej. Limit dzienny to 12 opakowań. Na liście przecenionych produktów znajduje się także łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, którą z kartą Moja Biedronka klienci kupią 29% taniej, czyli 11,99 zł za kilogram.

